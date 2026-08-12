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Trump no ha sido el primero ni tampoco el último: los viajes de Clinton utilizando un avión señuelo

Los detalles Esta táctica de usar el avión presidencial como señuelo forma parte de los protocolos de seguridad de Estados Unidos desde hace décadas en zonas de alto riesgo.

Trump no ha sido el primero ni tampoco el último: los viajes de Clinton utilizando un avión señuelo
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La trampa de Donald Trump de utilizar un avión señuelo tenía como objetivo evadir la amenaza severa que habían detectado los servicios de inteligencia de Irán, fronterizo con Turquía. En la trampa también fueron partícipes, sin saberlo, los periodistas que viajaron y creyeron durante todo el trayecto que el mandatario iba a bordo con ellos.

El presidente descendió del avión presidencial mediante un camión de catering sin ser visto, en el lado opuesto a la entrada, y se subió en secreto a una aeronave militar, un C-32A pequeño.

Esta historia tiene precedente en Bill Clinton en el 2000 en un viaje que hizo a la India para visitar Pakistán. El mandatario aterrizó para una visita de seis horas en un avión blanco sin distinciones, que venía detrás del avión presidencial que había pisado Islamabad previamente y había sido empleado como cebo.

Fue una maniobra similar de cambio de avión, pero en este caso la prensa fue informada sobre la operación y los peligros. Aquí el engaño quedó al descubierto. Un avión señuelo con todas las insignias del Air Force One aterrizó a la vista de los medios y un agente del Servicio Secreto que se parecía al presidente salió del avión. Después aterrizó un avión sin distintivos y el verdadero Clinton.

A la presidenta de la Asociación de corresponsales de la Casa Blanca la convocaron para informarla del protocolo, de las medidas extraordinarias de seguridad que se iban a implementar a los peligros que entrañaba volar allí, que también amenazaban a los periodistas que cubrían el viaje.

El Air Force One principal voló primero hacia Islamabad para acaparar la atención y la visibilidad de los radares y posibles atacantes. El portador real, Bill Clinton, viajaba de forma oculta en una segunda aeronave de apoyo, un avión de color blanco sin marcas presidenciales que tocó tierra minutos después.

Esta táctica de usar el avión presidencial como señuelo forma parte de los protocolos de seguridad de Estados Unidos desde hace décadas en zonas de alto riesgo.

Dos años antes también utilizaron un camión de catering para poder bajar del avión presidencial. En marzo de 1997, Bill Clinton viajó a Helsinki para reunirse con el presidente ruso Boris Yeltsin. Días antes había sufrido una lesión en la rodilla en Estados Unidos que le impedía caminar y lo obligó a usar una silla de ruedas. La Casa Blanca envió urgentemente una furgoneta/camión adaptado con plataforma elevadora para personas con movilidad reducida para poder desembarcarlo del avión presidencial de forma segura.

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