Noruega despide a Harald V con Oslo inundado de flores y velas: "No necesitabas una corona para ser rey"

Los detalles El monarca más anciano de Europa falleció este viernes a los 89 años. Multitudes se congregaron en las calles de Oslo bajo una intensa lluvia para presenciar el cortejo fúnebre que se desplazó desde el Hospital Universitario de Oslo hasta el Palacio Real.

Miles de noruegos se reunieron emocionados frente al Palacio Real para despedir al rey Harald V, fallecido a los 89 años. El monarca, conocido por su espíritu reformador y su cercanía, murió tras enfrentar diversos problemas de salud. Las calles de Oslo se llenaron de flores, velas y banderas a media asta, mientras la nación lloraba su pérdida. Harald V, quien ascendió al trono tras la muerte de su padre, dejó un legado de unidad y compasión. Su hijo, el príncipe Haakon, asumió automáticamente el trono como rey Haakon VIII y prestará juramento ante el Parlamento. La alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe, destacó el impacto del rey en la ciudad y la cohesión que su legado ha generado entre los ciudadanos.

Entre lágrimas y mucha emoción. Miles de noruegos se han reunido este sábado para despedir al rey Harald V frente al Palacio Real, que se ha inundado de flores, velas y banderas. Hasta el día del funeral, que aún no ha sido anunciado, el féretro del querido monarca permanecerá en la residencia real.

El monarca más anciano de Europa, que emergió de la sombra de su también alabado y extrovertido padre para convertirse en un reformador durante sus más de tres décadas en el trono, falleció este viernes a los 89 años. Multitudes se congregaron en las calles de Oslo bajo una intensa lluvia para presenciar el cortejo fúnebre que se desplazó desde el Hospital Universitario de Oslo hasta el Palacio Real.

Las banderas ondeaban a media asta en todo el país y los retratos del difunto rey con uniforme de gala estaban por todas partes, desde paradas de autobús, tranvías y estaciones de metro hasta tiendas, oficinas y edificios públicos. Mientras la nación lloraba la muerte de Harald, la atención también se ha centrado en la sucesión. El príncipe heredero Haakon, único hijo varón del difunto, se convirtió automáticamente en rey tras la muerte de su padre, según la monarquía constitucional de Noruega.

El rey Haakon VIII prestará juramento ante el Parlamento este próximo martes, donde se comprometerá a defender la constitución y las leyes del país. Por su parte, el ayuntamiento de Oslo ha habilitado este sábado un libro de condolencias para que los ciudadanos puedan despedirse con unas palabras del rey.

"Querido rey Harald. No necesitabas una corona para ser rey. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nuestra ciudad. Nunca te olvidaremos", ha escrito la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe, la primera en firmar en este libro. En declaraciones posteriores a la prensa, ha dicho: "Somos una ciudad en duelo. Ahora queremos llorar la pérdida de nuestro rey".

Al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento a los habitantes de la ciudad a unirse al duelo y ha asegurado: "En estos momentos hay tanto amor, dolor y compasión en la ciudad que es sencillamente fantástico poder sentirlo". "La cohesión que estamos viviendo ahora se debe a lo que el rey Harald fue realmente: alguien que nos unió, alguien que significó mucho para nosotros y a quien todos queríamos muchísimo", ha añadido, citada por la agencia NTB.

Harald V fue ingresado el pasado 17 de agosto por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica. Ya había estado de baja varias semanas en febrero y en marzo debido a una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife, donde estaba de vacaciones.

En los últimos años, el monarca noruego había atravesado diferentes problemas de salud, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo: le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.

Nacido en Asker, Noruega, el 21 de febrero de 1937, fue el tercer hijo de Olaf V de Noruega y Marta de Suecia. Casado con Sonja Haraldsen desde 1968, fue padre de Marta Luisa y Haakon Magnus de Noruega, príncipe heredero casado con Mette-Marit Tjessem Høiby desde el 2001.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido