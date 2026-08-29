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Ofensiva "fallida"

Intento de golpe de Estado en Níger: grupos armados atacan una base aérea y el palacio presidencial

Sí, pero... El Gobierno de Níger califica el ataque de "fallido" y ha asegurado que está "retomando progresivamente el control" tras la ofensiva en la madrugada de este sábado.

Imagen de archivo de militares en Níger
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Níger ha vivido este sábado un intento de golpe de Estado después de que un grupo armado haya realizado durante la madrugada ataques contra centros estratégicos de Niamey, como la base aérea 101 y el palacio presidencial.

Disparos, explosiones y fuego de armas pesadas se han escuchado en varios sectores de la ciudad durante la noche, en especial en los alrededores del aeropuerto internacional Diori Hamani.

Según el medio nigerino 'ActuNiger', las Fuerzas de Defensa y Seguridad se desplegaron en varios puntos estratégicos y establecieron perímetros de seguridad alrededor de las zonas afectadas.

Ahora bien, el Gobierno militar de Níger ha afirmado a las pocas horas que está "retomando progresivamente el control" tras lo que han calificado como un "golpe fallido".

En un comunicado leído en la televisión pública, el Gobierno ha llamado a los ciudadanos a guardar la "calma" y habló de un intento de un grupo de soldados de secuestrar a militares de la base y "efectuar tiros en ciertos lugares sensibles de la ciudad de Niamey".

"La rápida reacción de las fuerzas armadas y de seguridad ha permitido contener el disturbio y retomar progresivamente el control de estos sitios", dice el comunicado firmado por el ministro de Defensa, el general Salifou Mody.

El comunicado no especifica si ha habido víctimas o quién está detrás de estos incidentes, más allá de hablar de "un grupo de soldados".

Níger está gobernado por una junta militar encabezada por el general Abdourahamane Tchiani, que tomó el poder tras el golpe de Estado de julio de 2023.

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