Netanyahu recula y permite al jefe de la Iglesia Católica acceder al Santo Sepulcro tras un "malentendido"

Los detalles El primer ministro israelí ha aseverado que si Pierbattista Pizzaballa no pudo entrar al templo fue por "temas de seguridad" ya que pocos días antes los fragmentos de un misil impactaron cerca de la iglesia.

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, inicialmente prohibió la entrada al Santo Sepulcro al cardenal Pierbattista Pizzaballa, máxima autoridad católica en Tierra Santa, alegando motivos de seguridad tras el impacto de misiles cerca del lugar. Sin embargo, en menos de 24 horas, Netanyahu revocó la decisión, permitiendo al cardenal acceder a la iglesia. La prohibición, que impidió una misa privada, provocó críticas internacionales. Líderes como Giorgia Meloni, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez condenaron la medida. Israel, sin embargo, solo respondió a las críticas de España, acusando a Sánchez de apoyar a Irán en lugar de defender la libertad religiosa.

Benjamin Netanyahu ha reculado. Tras prohibir este domingo la entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el primer ministro israelí ha tardado menos de 24 horas en recoger cable y permitir la entrada de Pierbattista Pizzaballa a la iglesia. Ahora bien, este cambio no se debe a las críticas internacionales que ha recibido, sino a que no pudo celebrar la misa del Domingo de Ramos por "temas de seguridad".

"He dado instrucciones a las autoridades pertinentes para que se le conceda al cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", ha informado el mandatario israelí en su cuenta de la red social X.

Para Netanyahu, la justificación del inicial 'no' se debía a que "fragmentos de misil impactaron a pocos metros de la iglesia del Santo Sepulcro" en los últimos días: "Para proteger a los fieles, Israel pidió a los miembros de todas las religiones que se abstuvieran temporalmente de rendir culto en los lugares sagrados cristianos, musulmanes y judíos de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Hoy, por especial preocupación por su seguridad, se le pidió al cardenal Pizzaballa que se abstuviera de celebrar misa en la Iglesia del Santo Sepulcro".

No obstante, ha aseverado que "tan pronto" como se enteró de lo sucedido, "instruí a las autoridades para que permitieran al Patriarca celebrar los servicios religiosos como él deseara".

Ahora bien, esos motivos de seguridad tienen poco sentido ya que Pizzaballa no iba a dar una misa con fieles, sino una privada con solo otras tres personas presentes. "Ha habido malentendidos aparentemente. No entendíamos nada. No habíamos solicitado nada público, solo una breve y pequeña ceremonia privada para preservar la idea de la celebración en el Santo Sepulcro", ha explicado el cardenal.

Pero el resultado ha sido que, por primera vez en siglos, la misa se tuviera que trasladar de forma improvisada a una basílica al pie del monte de los olivos. Una prohibición que le ha generado críticas internacionales. Giorgia Meloni lo ha calificado de ofensa para toda la comunidad que reconozca la libertad religiosa y ha llamado a consultas al embajador israelí en Italia.

Otro embajador, el de Estados Unidos, considera que Israel se ha extralimitado. Además, tanto Emmanuel Macron como Pedro Sánchez se han sumado a la condena de la actuación. Son múltiples los tirones de ojeras, pero curiosamente Tel Aviv solo señala a España.

Su ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha cargado contra Sánchez, a quien le asegura que ellos si defienden la libertad de religión no como Irán, a quién públicamente (acusan) apoya Sánchez.

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