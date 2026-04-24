Trump anuncia tres semanas más del incumplido alto el fuego entre Israel y Líbano tras su reunión

¿Por qué es importante? "¡La reunión ha ido muy bien! EEUU va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hizbulá", ha escrito el inquilino de la Casa Blanca en su red social.

Israel y Líbano han acordado extender el alto el fuego por tres semanas más, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras asistir a una reunión entre las delegaciones de ambos países promovida por Washington. La tregua inicial, declarada el 16 de abril, no se había cumplido completamente. Trump destacó la importancia de la reunión, calificándola de "histórica", y expresó su deseo de recibir a los líderes de Israel y Líbano en Estados Unidos. Aunque Hizbulá no participa en las conversaciones, el gobierno libanés busca un acuerdo directo con Israel, rechazando la mediación de Irán en su nombre.

Israel y Líbano han acordado extender tres semanas más el alto el fuego, según ha anunciado este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países auspiciado por Washington. Con este anuncio, se prolonga la tregua declarada el pasado 16 de abril, que establecía un periodo inicial de diez días de cese de los ataques israelíes en el sur de Líbano —que sin embargo se quedó sin cumplir—, mientras ambas partes buscan un acuerdo de paz definitivo.

"¡La reunión ha ido muy bien! EEUU va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hizbulá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará tres semanas", ha indicado en sus redes sociales.

El jefe de la Casa Blanca ha confirmado su presencia en una reunión que ha tildado de "histórica" y ha afirmado que espera "con interés" recibir en su país tanto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu —que ya se ha visto con Trump en varias ocasiones— como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

"Ha sido un gran honor participar en esta reunión tan histórica", ha afirmado sobre una cita a la que también han asistido su 'número dos', JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; los embajadores de Estados Unidos en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente, y las delegaciones de los dos países.

La reunión, la segunda de este tipo en la última semana, buscaba lograr un acuerdo para que Israel cese los bombardeos sobre Líbano, algo que no se logró tras la primera reunión, en la que se proclamó el endeble alto el fuego. De esto también depende la tregua entre EEUU e Irán, que considera que el país árabe debería ser incluido en lo acordado entre Washington y Teherán y lo ve como una condición indispensable para dejar de bloquear el estrecho de Ormuz.

Tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Ejército israelí comenzó el 2 de marzo una ofensiva en territorio libanés contra Hizbulá, que ha causado más de 2.300 muertos y un millón de desplazados. En las conversaciones de paz no participa Hizbulá, aliado de Irán y autor de los ataques lanzados desde Líbano sobre Israel. El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hizbulá rechaza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.