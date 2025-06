Netanyahu celebra los bombardeos de Trump sobre Irán: "Primero viene la fuerza, luego la paz"

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha celebrado la decisión de EEUU de entrar en el conflicto que mantienen con Irán después de que Donald Trump haya bombardeado hasta tres centrales nucleares iraníes, en una operación que el presidente republicano ha definido como "un éxito".

En cuanto a Netanyahu, a través de X, ha expresado su satisfacción por el ataque norteamericano en Fordo, Natanz e Isfahán: "Felicidades, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el imponente y justo poder de EEUU cambiará la historia".

Y ha dejado una frase que, como cuenta, comparte con Trump: "Como él y yo solemos decir, la paz se logra con la fuerza. Primero viene la fuerza, luego la paz. El presidente Trump y EEUU han actuado con mucha fuerza. Presidente Trump, le doy las gracias. El pueblo de Israel le da las gracias".

"Israel ha hecho cosas verdaderamente asombrosa, pero en la acción contra las instalaciones nucleares iraníes EEUU ha sido imparable. Ha hecho lo que ningún otro país del mundo podría hacer".

Isaac Herzog, presidente de Israel, también ha reaccionado al ataque de EEUU contra Irán asegurando que prevalecen los principios de "libertad, responsabilidad y seguridad". "Esta acción beneficia a todo el mundo libre. Espero que conduzca a un futuro mejor en Oriente Medio y que contribuya también a la liberación urgente de nuestros rehenes en Gaza", ha expresado.

Trump: "Habrá paz o tragedia para Irán"

Todo, tras la decisión de Donald Trump. Decisión que dijo iba a llegar en un par de semanas pero que ha tomado en apenas unos días. Porque EEUU ha atacado Irán. Ha atacado las instalaciones nucleares de Isfahán, Natanz y Fordo, y tras su ofensiva ha lanzado un claro aviso a los iraníes. "O hacen la paz o habrá ataques futuros mucho más grandes", dice.

"Esto no puede continuar, habrá paz o tragedia. Si la paz no llega de manera rápida vamos a buscar otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad. Esto no puede continuar, Irán es el país número uno de los estados promotores del terror en el mundo", prosigue Trump.

El republicano ha afirmado después de su ataque que "las instalaciones de enriquecimiento nuclear clave de Irán han quedado total y absolutamente borradas": "Fordo se ha ido".

Irán se reserva "todas las opciones" para responder

Por su parte, Irán ya ha respondido al ataque de EEUU contra sus instalaciones militares y ha avisado de que se reservan "todas las opciones" para defenderse, citando para ello la carta de Naciones Unidas que permiten, en sus disposiciones, "una legítima respuesta en defensa propia".

La ofensiva de Trump, según cuenta Mehdi Mohammadi, presidente de la Asamblea Consultiva de Irán, se la esperaban: "Llevamos varias noches esperando. El lugar lleva mucho tiempo evacuado y no ha sufrido daños irreversibles".