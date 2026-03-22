Netanyahu afirma desde los escombros causados por un ataque iraní que están "ganando la batalla": "Estamos aplastando al enemigo"

¿Por qué es importante? El primer ministro israelí lo ha afirmado desde Arad, el lugar donde impactó un misil iraní que ha dejado más de 60 heridos, una decena de ellos en estado grave.

Benjamin Netanyahu ha declarado que Estados Unidos e Israel están "ganando la batalla" contra Irán en el conflicto iniciado hace más de tres semanas. Desde Arad, localidad israelí afectada por un ataque con misiles que dejó más de 60 heridos, el primer ministro afirmó que están "aplastando al enemigo" y enfatizó la colaboración entre Israel y Estados Unidos "por el bien del mundo". Netanyahu instó a otros líderes a unirse a la ofensiva y detalló dos objetivos: desmantelar el programa nuclear y de misiles de Irán, y fomentar un cambio de régimen en el país. Reiteró que Irán busca "asesinar civiles", mientras que Israel y Estados Unidos responden "con gran contundencia, pero no contra civiles".

Benjamin Netanyahu asegura que Estados Unidos y su país están "ganando la batalla" a Irán en la guerra que ellos mismos iniciaron hace más de tres semanas. Y lo ha hecho desde Arad, una localidad el sur de Israel donde impactó un misil este sábado noche dejando más de 60 heridos, una decena de ellos graves.

"Estamos ganando esta batalla, estamos aplastando al enemigo, y seguimos firmes en nuestra determinación", ha afirmado el primer ministro israelí a los periodistas a los que ha autorizado a que le acompañen en su visita a la localidad atacada por Irán.

También ha apuntado que "Israel y Estados Unidos están trabajando juntos por el bien del mundo" en su guerra contra Irán. Ahora bien, Netanyahu no se ha quedado ahí, sino que ha aseverado que "es hora de que los líderes del resto de los países se sumen" a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán. "Me complace decir que veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más", ha sentenciado.

Sobre los objetivos de la guerra, ha explicado que uno de los dos que se han definido es "desmantelar por completo su programa nuclear, su programa de misiles y su capacidad para producir los componentes de ambos programas". "Estamos bien encaminados para lograrlo", ha agregado sobre este primer objetivo. Y como segundo fin ha especificado el "crear las condiciones" para que el pueblo iraní derroque al régimen de Irán: "Espero que también lo logremos".

Por último, Netanyahu ha afirmado que la intención de Irán es "asesinar civiles", a lo que Israel y Estado Unidos responden "con gran contundencia, pero no contra civiles".

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