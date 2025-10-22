El canciller argentino Gerardo Werthein presenta su renuncia a Milei a días de unos comicios clave

Los detalles El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina presentó su renuncia al presidente Javier Milei, menos de un año después de haber asumido el cargo.

El canciller argentino, Gerardo Werthein, ha renunciado al presidente Javier Milei, menos de un año después de asumir el cargo, en medio de críticas por su gestión de la ayuda financiera de EE.UU. La decisión llega antes de comicios legislativos cruciales. La renuncia se atribuye a un fallo de comunicación con Washington y a la inminente asignación de un cargo en el Ejecutivo a Santiago Caputo. Werthein asumió en noviembre de 2024, reemplazando a Diana Mondino. Su salida coincide con la de otros miembros del Ejecutivo, como Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes buscarán escaños en el Parlamento.

La decisión llega tras varios días de cuestionamientos al canciller por parte de activistas digitales cercanos a Milei por su papel en la gestión de la ayuda financiera por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, condicionó la ayuda económica a Argentina a un triunfo de Milei en los comicios de este domingo, algo que generó una caída en los mercados y que fue parcialmente atribuido a Werthein, debido a un presunto fallo de comunicación con Washington.

Según la prensa local, otro de los motivos de la renuncia del canciller fue la inminente asignación de un cargo en el Ejecutivo al principal asesor presidencial, Santiago Caputo. Werthein, quien se especula que dejaría efectivamente su cargo después de los comicios del domingo, había asumido el puesto de canciller en noviembre de 2024 en reemplazo de Diana Mondino, despedida por Milei tras un voto argentino en favor de Cuba en las Naciones Unidas.

Este martes, el presidente argentino había anticipado que llevaría a cabo modificaciones en su Gabinete tras las elecciones de este 26 octubre, pero sin ofrecer precisiones sobre quiénes abandonarían su Gobierno y quiénes se incorporarían.

La renuncia de Werthein se suma a la inminente salida del Ejecutivo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que se prevé obtengan escaños en el Parlamento en los comicios.

Otra figura importante del Ejecutivo que dejará su cargo es Manuel Adorni, portavoz presidencial y secretario de Comunicación y Medios, que asumirá en diciembre su puesto como legislador en la ciudad de Buenos Aires.

