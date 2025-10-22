Israel da el primer visto bueno al proyecto de ley para anexionarse Cisjordania ante el rechazo de la Autoridad Palestina

Los detalles La votación ha salido adelante por un estrecho margen y no ha contado con el apoyo del partido Likud. El texto, que será sometido a otras tres lecturas, pasa a manos de las comisiones parlamentarias de Exteriores y Defensa.

El Parlamento de Israel ha aprobado en lectura preliminar un proyecto de ley para anexionar Cisjordania, sin el apoyo del partido Likud del primer ministro Netanyahu, salvo el voto a favor de Yuli Edelstein, quien rompió la disciplina de partido. La medida, que aún debe pasar por más lecturas y comisiones, coincide con la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance y podría generar críticas de la administración de Donald Trump, que se opone a la anexión. La Autoridad Palestina ha rechazado el plan, afirmando que Israel no tiene soberanía sobre tierras palestinas y apelando a la comunidad internacional para detener estas iniciativas.

El Parlamento de Israel ha dado su visto bueno en una lectura preliminar al proyecto de ley para anexionar Cisjordania, una votación que ha salido adelante por un estrecho margen y que no ha contado con el apoyo del partido Likud, del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El texto, que será sometido a otras tres lecturas, pasa ahora a manos de las comisiones parlamentarias de Exteriores y Defensa, a la espera de que sea sometida nuevamente al aval del pleno de la Cámara en el último paso antes de convertirse en ley.

Todos los diputados del Likud han votado en contra a excepción de uno, Yuli Edelstein, que ha roto la disciplina de partido para votar por el 'sí', decantando el resultado a favor de la medida, justo en un momento en que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se encuentra de visita en Israel.

Esta decisión podría suscitar críticas por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha se ha mostrado contrario a esta anexión y ha defendido la importancia de que el plan de paz para Gaza propuesto por Washington se consolide.

El ministro de Educación israelí, Yoav Kish, ha afirmado que es "partidario de impulsar la soberanía", un asunto "muy importante que debe implementarse", pero "no de esta manera". "No vamos a hacerlo mediante las leyes presentadas por la oposición. El Gobierno es el mejor gobierno que hemos tenido, creamos soberanía día a día, no mediante la palabra sino con los hechos", ha incidido, según un comunicado del Parlamento.

"Vamos a liderar el proceso soberano junto a nuestros socios estadounidenses", ha incidido, al tiempo que ha abogado por "aplicar las leyes de la soberanía a los asentamientos en Cisjordania para establecer el estatus de estas zonas como parte inseparable del Estado de Israel".

Retiran al diputado díscolo

Poco después de la votación, el Likud ha procedido a retirar a Edelstein de las comisiones de Exteriores y Defensa, en las que se encontraba presente, por romper la disciplina de partido y considerar que ha "boicoteado" la votación, tal y como ha indicado un portavoz del partido en declaraciones al diario 'The Times of Israel'.

El propio Edelstein ha defendido la medida y ha asegurado que su objetivo era "contribuir a la soberanía israelí en toda la patria" y ha resaltado que "todas las facciones sionistas han votado a favor".

"Si mi pecado ha sido mantenerme firme con la defensa de la tierra de Israel y votar a favor de aplicar la soberanía sobre Cisjordania, entonces estoy orgulloso de ello", ha dicho.

La Autoridad Palestina rechaza el plan: "No tendrá soberanía sobre estas tierras"

La Autoridad Palestina ha rechazado el plan de anexión de Cisjordania aprobado en primera lectura en la Knesset, el Parlamento israelí, y ha alertado de los continuos intentos por hacerse por la fuerza de tierras que no le corresponden. "Israel no tendrá soberanía sobre tierras palestinas", ha remarcado.

"Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza constituyen una unidad geográfica única sobre la cual Israel no tiene soberanía", ha expresado de manera tajante en un comunicado, en el que se recuerda que "la soberanía reside exclusivamente en el pueblo palestino y sus líderes", nada que ver con las autoridades israelíes.

El Gobierno palestino ha señalado que esta nueva maniobra israelí forma parte de sus varios intentos por establecer una falsa narrativa sobre su supuesta soberanía de unas tierras que no son suyas. "Todos estos hechos son nulos, no reconocidos, rechazados y no constituyen una realidad", señala en un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, ha añadido que esto no cambiará la realidad ni la condición jurídica de Palestina como territorio ocupado. "Israel es una potencia ocupante ilegal, como lo confirman todas las normas del Derecho Internacional", apunta la cartera diplomática palestina.

Por último, la Autoridad Palestina ha apelado nuevamente a la comunidad internacional para que frene este tipo de iniciativas "racistas destinadas a consolidar el sistema de apartheid" y contravienen el Derecho Internacional y las numerosas resoluciones emitidas en Naciones Unidas y otros foros mundiales.

