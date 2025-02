Trump se acerca a Putin y deja a Zelenski fuera de la reunión en Arabia Saudí para trazar un plan de paz

De apoyar incondicionalmente a Ucrania a coquetear con Rusia. Es el giro de volante que ha dado Donald Trump en su primer mes en la Casa Blanca. El líder republicano ha cambiado radicalmente la postura de Estados Unidos en un conflicto que en unos días cumplirá tres años y que ha estado marcado hasta ahora por el rechazo frontal a Vladímir Putin.

El magnate ha puesto sobre la mesa una cumbre para acordar los términos de la guerra en Ucrania tras hablar telefónicamente con Putin. Se celebrará en Arabia Saudí la próxima semana y en la mesa no estará Volodímir Zelenski ni nadie de su Gobierno, algo que ha denunciado el presidente ucraniano. "Quizás hay algo sobre la mesa, pero no sobre nuestra mesa. No he visto invitaciones ni enviados", ha asegurado el mandatario.

Esta ausencia de Ucrania en la negociación llega después de que Zelenski se negase a firmar el acuerdo para permitir a EEUU acceder a las tierras raras ucranianas por sus sospechas sobre Trump. "No dejé a los ministros firmar el acuerdo porque, bajo mi punto de vista, no está preparado para protegernos, para proteger nuestros intereses", ha explicado el presidente.

Ucrania teme que se le obligue a renunciar a sus fronteras previas a 2022. Algo que Estados Unidos ya da por hecho. "Para mí, va a tener que haber concesiones territoriales también", ha asegurado Keith Kellog, delegado de EEUU para el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Los expertos tienen claro que todos los pasos que está dando Washington van encaminados a lograr una paz con unos términos que gustarán muchos más en Moscú que en Kiev. "Aún no conocemos el plan de paz para Ucrania de Donald Trump pero si tenemos ciertas ideas para ver que va a favorecer claramente a Rusia", explica Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial'.

La analista Ruth Ferrero coincide con ese análisis, y asegura que "lo que está haciendo de facto el delegado norteamericano es reconocer que ese territorio lo tiene controlado Rusia".

Mientras tanto, la Unión Europea asegura que no aceptará una paz surgida de unas negociaciones en las que no se cuente con Ucrania, aunque la amenaza de una probable retirada de la ayuda militar estadounidense puede obligar a Zelenski a ceder y aceptar las condiciones pactadas por Trump y Putin.