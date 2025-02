Sánchez exige que Ucrania y la UE estén en las negociaciones de paz con Rusia y EEUU y pide "no premiar al agresor"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido una primera valoración después de la reunión de los principales líderes europeos en París como respuesta a los planes de Donald Trump y Vladímir Putin para firmar un acuerdo de paz en Ucrania, dejando fuera a los ucranianos y a los europeos.

Sánchez ha insistido en el "carácter informal" de una reunión en la que España se ha mostrado como un "socio comprometido" con Ucrania, un encuentro para "intercambiar ideas" con los líderes europeos y de la que saca una conclusión: "Ante las adversidades, lo que necesitamos es más Europa, más Unión Europea".

Aclarando que no se ha cerrado ningún acuerdo tras la reunión de París, Sánchez se ha referido a los tres criterios que han marcado el encuentro: la implicación activa de Ucrania y Europa en las conversaciones de paz con Rusia y Estados Unidos, reforzar el orden multilateral y que no se premie al agresor. "Todavía estamos en guerra en Ucrania, todavia no se han dado las condiciones de paz como para que pensemos en un diseño", ha afirmado.

"Necesitamos activar mecanismos mancomunados para ampliar gasto en defensa" Pedro Sánchez

"Si miramos con más perspectiva, ese inmenso esfuerzo está dando sus resultados, porque Ucrania está aguantando", opina Sánchez, que cree que una paz "duradera y justa" debe pasar por contar con Ucrania y Europa.

El jefe del Ejecutivo confirma que el Gobierno "mantiene" su compromiso de invertir el 2% del PIB en defensa, confirmando que van a "tener que flexibilizar" los gastos para invertir más en seguridad. "Necesitamos activar mecanismos mancomunados para ampliar gasto en defensa", insiste.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de la reunión con los líderes europeos en París

"Lo que sí le digo: tiene que haber responsabilidad de todos los aliados", ha añadido Sánchez, que ha matizado que esa inversión del 2%, pese a ser "positiva", no es "la medida necesaria o suficiente" para garantizar la seguridad ante futuros conflictos.

Europa busca su sitio

La Unión Europea ha intentado trazar una respuesta común en busca de la paz en Ucrania, con el envío de tropas y el aumento del gasto militar sobre la mesa. Emmanuel Macron ha sido el anfitrión del encuentro en el palacio del Elíseo (París), del que han formado parte los jefes de Gobierno de España (Pedro Sánchez), Alemania (Olaf Scholz), Reino Unido (Keir Starmer), Francia (Emmanuel Macron), Italia (Giorgia Meloni), Dinamarca (Mette Frederiksen), Polonia (Donald Tusk) y Países Bajos (Dick Schoof), así como los presidentes del Consejo Europeo, António Costa; de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El primero en abandonar la reunión ha sido el canciller Scholz, que ha considerado que ahora es "el momento erróneo" para debatir si se envían tropas o no a Ucrania. Alemania apuesta por mantener el apoyo militar a los de Zelenski a través de la financiación, pidiendo que no se pase por alto a Ucrania.

"Debo decir que incluso me irritan un poco estos debates. Aquí se habla de posibles variantes de resultados que pasan por alto a Ucrania, del resultado de unas negociaciones de paz que no se han celebrado y a las que Ucrania no ha dicho que sí ni se ha sentado a la mesa", ha criticado.

El presidente húngaro, Viktor Orbán, no ha estado presente en la cumbre, pero el líder ultra ha asegurado que el momento de Europa "se ha perdido": "Los líderes de los grandes países de Europa perdieron el momento en que podían haber tomado iniciativas en el asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania".