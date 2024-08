El candidato republicano, Donald Trump, ha utilizado en uno de sus actos canciones de Abba como 'The Winner Takes It All', pero eso ha gustado entre poco y nada al grupo sueco. De hecho, ya han pedido formalmente al magnate que no lo haga más y es que en EEUU se necesita un permiso especial para usar música en actos políticos.

Tom Petty, REM, Miley Cyrus, Bruce Springsteen, Beyoncé y Adele se suman a la lista de artistas que no quieren sonar en actos republicanos. La misma queja que los herederos de Sinead O'Connor y Prince cuando escucharon 'Nothing Compares 2 You'.

Céline Dion incluso se burló del candidato a vicepresidente cuando se enteró de que puso la banda sonora de Titanic, un barco que se hunde. "En serio, ¿esa cación?", se preguntó la cantante francesa, que reapareció en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En cambio, desde la banda de rock fundada por el exbaterista de Nirvana, Dave Grohl, Foo Fighters, han ido un paso más allá y han anunciado que los beneficios que obtengan por su música en actos de los republicanos los donarán a la campaña de la actual vicepresidenta estadounidense y candidadta republicana a las elecciones presidencial del próximo 5 de noviembre, Kamala Harris.