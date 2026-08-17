Los multimillonarios ante el apocalipsis: ya están invirtiendo millones en terrenos para construir refugios nucleares

Los detalles El fundador de LinkedIn advirtió hace casi una década de que "más del 50% de multimillonarios de Silicon Valley habrían adquirido algún tipo de seguro en caso de apocalipsis".

Varios multimillonarios tecnológicos, como Mark Zuckerberg y Martín Varsavsky, están adquiriendo terrenos en lugares aislados de Argentina, Nueva Zelanda y Hawaii para construir refugios ante una posible tercera guerra mundial. Varsavsky posee una extensa parcela en los Andes argentinos, cerca de las reservas de petróleo de la Patagonia, que usa junto a otros emprendedores tecnológicos. Esta tendencia, en aumento, según Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, lleva años en marcha, con más del 50% de los multimillonarios de Silicon Valley asegurándose ante un apocalipsis. Peter Thiel también ha adquirido tierras en Nueva Zelanda con este fin.

Varios multimillonarios tecnológicos están comprando terrenos donde construir refugios ante una hipotética tercera guerra mundial. Los levantan en lugares aislados de Argentina, Nueva Zelanda o Hawái y, ente estos inversores, están magnates como el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Otro de ellos es el hispano-argentino Martín Varsavsky, que posee miles de hectáreas en una parcela recóndita de Argentina. El empresario ha reconocido que "es un refugio de la tercera guerra mundial nuclear".

El suyo es un refugio ubicado en los Andes del Cono Sur, en Argentina, en un terreno llamado Wamani. Cuenta con unas 32.000 hectáreas y está ubicado a una hora en coche por caminos de tierra del pueblo más cercano. Sin embargo, está cerca de las abundantes reservas de petróleo de la Patagonia.

"Es un campo al que nos iríamos a vivir y que por ahora usamos con mis socios, que son todos emprendedores tecnológicos, para ir", ha contado Varsavsky.

Como él, cada vez más multimillonarios planean cómo sobrevivir a un supuesto apocalipsis. Una tendencia al alza y que, según Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, llevaría años en marcha.

"Más del 50% de los multimillonarios de Silicon Valley habrían adquirido algún tipo de seguro en caso de apocalipsis", declaró en 2017 a 'The New Yorker'.

Para este escueto grupo de magnates, conflictos como el de Irán o Ucrania, o la irrupción de la Inteligencia Artificial, parecen ser un capítulo más del camino hacia la tercera guerra mundial.

Quizá por eso Mark Zuckerberg, CEO de META, también cuente con un refugio subterráneo antiapocalispsis en la isla de Hawái. Aunque él trate de restarle importancia asegurando en una entrevista en 'Bloomberg Originals' que "es simplemente un pequeño refugio, como un sótano...".

Peter Thiel, cofundador de PayPal, también se habría comprado 200 hectáreas en Nueva Zelanda para construir su casa para el fin del mundo. Todos ellos han convertido el miedo al apocalipsis en una inversión y, por ahora, también en un lujo al alcance de muy pocos.

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