Muere a los 81 años el senador republicano John McCain, excandidato presidencial en 2008

El senador estadounidense John McCain ha fallecido a los 81 años, después de que su familia anunciase que había interrumpido el tratamiento médico recibía el político para hacer frente al cáncer que sufría desde hace cerca de un año.

Su familia había agradecido ya este viernes las muestras de apoyo recibidas desde que el político republicano anunció su enfermedad.

McCain, antiguo candidato a la Casa Blanca y veterano de la guerra de Vietnam, reveló el año pasado que padecía un gliobastoma "agresivo", el tipo más común de cáncer cerebral.

Alejado de la vida pública, su última aparición en el Senado data de julio de 2017, cuando acudió a votar la reforma sanitaria.

Según fuentes familiares citadas por medios como 'The New York Times', el entorno del senador ya ha trasladado a la Casa Blanca que el presidente, Donald Trump, no estará invitado a las exequias que se desarrollarían en la catedral de Washington.