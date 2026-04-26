En el momento más bajo entre Reino Unido y EEUU y tras el ataque frustrado a Trump: así viajarán Carlos III y Camila a Washington

Los detalles La visita de los monarcas es bastante complicada por dos cuestiones. La primera, por cómo ha afectado el caso Epstein al primer ministro británico por el que fuera su embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson.

El rey Carlos III y la reina Camila inician un viaje a Estados Unidos en un momento delicado para las relaciones entre ambos países, especialmente tras la negativa británica de unirse a la guerra contra Irán. La visita se complica por el impacto del caso Epstein en el primer ministro británico y los ataques del líder republicano a Keir Starmer por la postura británica respecto a Irán. Los reyes llegarán a Washington, donde se celebrará una recepción formal y una cena de Estado en conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia. La seguridad es una preocupación clave, especialmente tras un reciente incidente en Washington.

El rey Carlos III y la reina Camila emprenden este lunes un viaje a Estados Unidosen el momento más bajo de la relación bilateral entre Reino Unido y Estados Unidos, agravada particularmente por la negativa británica de sumarse a la guerra contra Irán y prestar ayuda a su tradicional aliado estadounidense. Así, volarán a EEUU tras el ataque fallido al presidente del país, Donald Trump.

Esta visita es bastante complicada por dos cuestiones. La primera, por cómo ha afectado el caso Epstein al primer ministro británico por el que fuera su embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson. La Policía británica llegó a detener al exembajador para ser interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al pederasta.

La segunda, y sobre todo, por los ataques del líder republicano contra el primer ministro Keir Starmer por la participación de Reino Unido, o mejor dicho la no participación de Reino Unido, en la ofensiva en Irán.

Los reyes llegarán a Washington a la hora del té, pero hasta entonces, Buckingham se encuentra entre discusiones extensas para planificar desde el punto de vista de la seguridad la visita de los monarcas. Por su parte, Trump insiste en que este tipo de incidentes no deben cambiar en absoluto los actos públicos.

El martes por la mañana se celebrará la recepción formal. De hecho, habrá una ceremonia militar en la Casa Blanca, después una bilateral en el despacho oval y por la noche, comenzará la cena de Estado, una cena de gala que además coincide con las ceremonias que están teniendo lugar en EEUU para marcar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

La Casa Blanca es un entorno seguro, pero la cuestión es cómo se va a proteger al monarca en otros eventos ya que tiene previsto dirigirse al Congreso y visitar el memorial del 11-S en Nueva York. Así, tras el ataque vivido en el hotel Hilton de Washington, los reyes están manteniendo contacto con el líder estadounidense para mostrarle su apoyo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.