Un senderista sobrevive tras quedar empalado por su bastón de montaña y caminar seis horas herido.

Los detalles Un resbalón a casi 4.000 metros de altitud estuvo a punto de costarle la vida a David Cifaldi, un senderista de 32 años que acabó atravesado por su propio bastón de trekking tras sufrir una caída durante el ascenso.

David Cifaldi, un senderista de 32 años, sufrió un accidente casi mortal mientras ascendía una montaña en Montana, Estados Unidos. A casi 4.000 metros de altitud, resbaló y su bastón de trekking le atravesó el cuerpo, causándole una grave herida. A pesar de la situación crítica, Cifaldi, quien también es enfermero, decidió no solicitar un rescate en helicóptero debido al alto coste económico. En su lugar, optó por descender caminando durante seis horas con el bastón incrustado, hasta llegar a un lugar donde recibió atención médica. Finalmente, fue trasladado al Hospital Regional St. Vincent para su tratamiento.

Lo que comenzó como una ruta de alta montaña en Montana, Estados Unidos, terminó convirtiéndose en una auténtica prueba de supervivencia. Un resbalón a casi 4.000 metros de altitud estuvo a punto de costarle la vida a David Cifaldi, un senderista de 32 años que acabó atravesado por su propio bastón de trekking tras sufrir una caída durante el ascenso.

El bastón se clavó en uno de sus costados y le atravesó el cuerpo, provocándole una grave herida. Pese a ello, Cifaldi consiguió mantener la calma y tomar una decisión tan sorprendente como arriesgada: descender caminando por su propio pie.

En lugar de solicitar un rescate en helicóptero, el senderista, que además es enfermero de profesión, evaluó la situación y decidió continuar el descenso. Según explicó, tuvo en cuenta el elevado coste económico que supondría una operación de rescate aéreo en EEUU.

Durante seis horas recorrió la montaña con el bastón todavía incrustado en el cuerpo hasta alcanzar un lugar donde pudo recibir atención médica. El senderista fue finalmente trasladado al Hospital Regional St. Vincent, donde recibió tratamiento por las lesiones sufridas.

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