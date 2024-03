El Ejército de Israel, autoconsiderado el más moral del mundo, deja imágenes bochornosas durante su operación sobre la Franja de Gaza, en la que publican vídeos sobre sus otras 'intervenciones'. Después de expulsar a las mujeres gazatíes de sus viviendas, algunos soldados se graban revolviendo la ropa interior de las mujeres.

"En cada casa esto es lo que me encuentro, es increíble. Dos o tres cajones llenos con la lencería más exótica que puedes imaginar. Ay, gazatíes travisesas", comenta uno de estos soldados. En esos comentarios no pueden faltar un clásico machista: "Siempre he dicho que las árabes son las más zorras".

Todo un ejemplo de misoginia en habitaciones llenas de balas israelíes en las que exhiben las prendas íntimas de sus 'víctimas' como un trofeo de caza.

La abogada de los Derechos Humanos Elizabeth Dill comenta que estos soldados saben que las mujeres gazatíes son conservadoras: "Cuando destripan así su vida privada, eso demuestra su mala intención". Estos soldados presumen de sus 'presas', una humillación que va a más cuando representan a las mujeres gazatíes con maniquíes.