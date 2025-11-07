Un millón de unidades antes de 2035 y fallos en la producción: los robots Optimus ponen en peligro el billón de Musk

¿Por qué? Los ingenieros no han logrado replicar el realismo humano en las manos, uno de los elementos indispensables para su buen funcionamiento.

Entre los compromisos que ha adquirido el dueño de Tesla, Elon Musk, para recibir un billón de dólares por parte de los accionistas de la compañía está el de producir un millón de unidades de su robot, Optimus, antes de 2035. Esta es una de las grandes apuestas de la empresa, pero hasta ahora su fabricación no ha ido como se esperaba, puesto que tuvieron que pararla al descubrir algunos fallos.

Pese a todo, durante la celebración del último encuentro anual de accionistas que se ha celebrado en Austin (Texas, EEUU) y en donde se han presentado, de nuevo, los robots no han escatimado en nada. El mismo magnate ha decidido ponerse a bailar con uno de los modelos imitando sus movimientos. "Esos robots solo están bailando, no hay cables. Son robots de verdad", ha asegurado el empresario, quien ha añadido que será "el mejor producto de todos los tiempos con diferencia".

Con este robot humanoide, Musk pretende eliminar la pobreza o llevar a cabo cualquier tipo de cirugía. Asimismo, se ha mostrado optimista ante el reto de conseguir que su producción se reanude y alcanzar la cifra marcada: "Creo que podemos conseguir que haya miles de millones de robots Optimus ahí fuera".

Sin embargo, su fabricación tuvo que pararse hace un mes, cuando encontraron fallos en el diseño de las manos, lo que resulta un componente clave para su funcionamiento. De hecho, los ingenieros no logran replicar la agilidad humana, el último modelo de Optimus tarda 30 segundos en doblar una camiseta.

Con todo, estos errores ponen en duda la capacidad de Tesla para cumplir con su ambicioso calendario de innovación robótica.

