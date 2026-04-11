Una nueva Flotilla zarpa este domingo desde Barcelona con cerca de 3.000 personas para denunciar el genocidio en Gaza

Los detalles Alrededor de 100 embarcaciones parten con el objetivo de "desafiar el bloqueo" que Israel mantiene sobre la Franja de Gaza.

La misión internacional Global Sumud Flotilla partirá desde Barcelona con el propósito de desafiar el bloqueo israelí sobre Gaza, en lo que se considera la mayor misión civil de este tipo hasta ahora. Esta iniciativa reúne a una coalición internacional que busca abordar la crisis humanitaria y política en Palestina, combinando acción marítima y movilización global mediante solidaridad, defensa legal y presión ciudadana. Un total de 100 embarcaciones y cerca de 3.000 participantes de 100 países se dirigirán a Gaza. Durante el fin de semana, el Moll de la Fusta ofrecerá actividades culturales y de entretenimiento abiertas al público.

La misión internacional Global Sumud Flotilla partirá este domingo desde Barcelona con el objetivo de "desafiar el bloqueo" de Israel sobre Gaza, en lo que sus impulsores califican como "la mayor misión civil de este tipo organizada hasta la fecha".

La iniciativa reunirá a una coalición internacional que busca responder a la crisis humanitaria y política que atraviesa la población palestina, combinando la acción marítima con una movilización global coordinada por tierra basada en la solidaridad, la defensa legal y la presión ciudadana en distintos países.

100 embarcaciones y cerca de 3.000 participantes de 100 países partirán este domingo rumbo a la Franja de Gaza.

El domingo, a partir de las 11:30 horas, se celebrará el acto político previo a la salida de la flotilla. Durante todo el fin de semana, el Moll de la Fusta acogerá actividades infantiles, espectáculos de circo y danza, talleres, una feria de entidades y espacios de encuentro, además de servicio de comida y bebida, configurando un punto de encuentro abierto a la ciudadanía.

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