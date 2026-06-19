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Accidente ferroviario

Al menos un muerto y varios heridos por la colisión de dos trenes en Bedford (Inglaterra)

Los detalles Todavía se desconocen las causas del accidente y el número total de heridos.

Imagen de archivo de equipos de emergencia en Inglaterra Imagen de archivo de equipos de emergencia en InglaterraAgencia AP / cgg501382
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Una persona ha muerto y varias han resultado heridas este viernes en Bedford, Inglaterra, tras la colisión de dos trenes a unos 100 kilómetros al norte de Londres, según ha confirmado el viernes la Policía de Transporte Británica.

Los servicios de emergencia fueron alertados alrededor de las 17:15 horas (16:15 GMT) en la línea al sur de Bedford, donde dos trenes de East Midlands Railway se vieron involucrados en el accidente, del que todavía se desconocen las causas.

Un video publicado en redes sociales por uno de los pasajeros mostraba lo que parecía ser la parte delantera de un tren enredada con la parte trasera del otro, con los vagones aparentemente en posición vertical sobre las vías.

"Mis pensamientos están con la familia de la persona que lamentablemente ha perdido la vida y con quienes han resultado gravemente heridos", ha declarado el primer ministro Keir Starmer en un comunicado.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra informó del despliegue de varios efectivos al lugar del accidente, incluyendo una ambulancia aérea, e instó a la población a evitar la zona.

El subcomisario Stuart Cundy declaró que se había puesto en marcha un amplio dispositivo de emergencia mientras las autoridades investigaban lo sucedido. Por su parte, el Servicio de Bomberos y Rescate de Bedfordshire informó que sus dotaciones se encontraban en el lugar.

Peter Knapp, un médico que dijo en la red social Bluesky que viajaba a bordo de uno de los trenes, describió un "choque repentino" en el que un vagón descarriló y afirmó haber sufrido heridas leves.

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