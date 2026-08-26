Mueren al menos 14 recién nacidos en un incendio en un hospital de Pakistán

Samiullah, padre de un recién nacido fallecido, recibe consuelo tras un incendio mortal en el hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán

Los detalles El incendio fue provocado por la explosión de un compresor de aire acondicionado en el pabellón de ginecología hacia las 7:00 de la mañana (hora local).

Un trágico incendio en la sala de ginecología del Hospital PIMS de Islamabad ha dejado al menos 14 recién nacidos muertos, según la administración del distrito capitalino. El fuego, que se originó por la explosión de un compresor de aire acondicionado, fue controlado rápidamente, pero los niños sufrieron graves quemaduras. La doctora Aneeza Jalil confirmó que había 15 bebés en la sala, de los cuales solo uno fue rescatado. El primer ministro Shehbaz Sharif lamentó la tragedia y ordenó una investigación exhaustiva para determinar las causas y responsabilizar a los culpables.

Un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Islamabad, capital de Pakistán, ha provocado la muerte de al menos 14 recién nacidos que se encontraban en la misma y que, según las autoridades locales, "han quedado completamente quemados".

Así lo ha comunicado la administración del distrito capitalino, que en un comunicado recogido por el diario paquistaní 'Dawn' ha señalado que "el incendio fue controlado de inmediato y los niños fueron trasladados inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos", si bien ha reconocido que 14 de ellos "han quedado completamente quemados".

La portavoz del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, por sus siglas en inglés), la doctora Aneeza Jalil, ha declarado al citado periódico que había 15 recién nacidos en la sala, pero "al menos un bebé fue salvado por un médico".

El fuego habría comenzado por la explosión de un compresor de aire acondicionado dentro de la sala, según ha informado la cadena Geo TV citando a fuentes de los servicios de emergencia.

La oficina del primer ministro del país, Shehbaz Sharif, ha confirmado en redes la cifra de fallecimientos: "Shehbaz Sharif ha expresado su profundo pesar por el trágico incendio en la sala de recién nacidos del Hospital PIMS, en el que han fallecido 14 bebés", reza la publicación.

Asimismo, el mandatario "ha ordenado a las autoridades que investiguen de inmediato" lo sucedido, ha señalado la oficna de Sharif. "Una situación como esta, con niños, es irreparable. Se deben examinar minuciosamente los motivos del incidente, determinar a los responsables y tomar las medidas más estrictas", ha reclamado.

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