Noche de lágrimas entre los conservadores: Theresa May pidió perdón a los diputados que perdieron su escaño

Se intuía que no había sido una noche nada fácil para los conservadores, y mucho menos para Theresa May, pero 'Bloomberg' ha publicado el relato de 15 personas que pasaron la noche de las elecciones británicas con Theresa May.

Los testigos cuentan que, entrada la madrugada, cuando ya se confirmaban los primeros datos, el bueno humor se acabó en el cuartel general de los conservadores. No fue hasta las cinco y media de la madrugada cuando May, casi al borde de las lágrimas, le dio las gracias a su equipo y les dijo que había que sentirse orgullosos del partido conservador, "el mejor partido del mundo", dijo textualmente.

Desde las elecciones, se han dado pocas palabras de autocrítica por parte de la primera ministra tras perder esa mayoría absoluta. La única vez que se le ha escuchado decir 'sorry' (perdón), ha sido en una entrevista con el canal 'ITV'. Esa palabra iba dirigida a esos compañeros suyos del partido que han perdido sus escaños, 12 en total.