Masacre en Ecuador: asesinan al menos a 10 personas en un tiroteo dentro de un billar en la provincia de Guayas

Al menos 10 personas han muerto en Ecuador después de que varios individuos irrumpieran en un local de billar situado en Playas y comenzasen a disparar a los allí presentes. Todo sucedió en la provincia costera del Guayas, una de las zonas más afectadas por la violencia en todo el país.

Minutos antes del ataque, los asistentes del billar subieron vídeos en sus redes sociales en los que se les veía reír y divertirse, tal y como ha señalado el portal 'Primicias'. La Policía investiga ahora en qué es lo que ha provocado el crimen y en identificar a los responsables.

Además, buscan esclarecer si este ataque, en el que según testigos dispararon a todo aquel que estaba presente en el local, tenía un objetivo u objetivos o si ha sido una acción más en una zona sumida en la violencia.

Marcela Aguinaga, prefecta de la provincia del Guayas, ha lamentado en redes sociales lo ocurrido en el billar: "La violencia no da tregua. Quiere arrodillarnos. Silenciarnos. Acostumbrarnos al horror. No vamos a callar, y no vamos a rendirnos".

Daniel Nobia, presidente de Ecuador, elevó a comienzos de 2024 la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno". Por ello, se comenzó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como "terroristas" para así intentar contrarrestar la escalada de violencia que tiene al país en cabeza en cuanto a asesinatos de toda Latinoamérica. El promedio es superior a un homicidio por hora en lo que llevamos de 2025.

En Manabí, 15 asesinatos en 12 horas

Tal es la situación en el país que en Manabí están desplegados hasta 2.000 militares después de que se registraran en esa jurisdicción al menos 15 asesinatos en 12 horas. El repunte de la violencia, causado por un enfrentamiento entre Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales con más poder de todo el país.

"Se intensifica la presencia del Bloque de Seguridad en los sectores conflictivos, accesos viales, puertos, barrios y zonas comerciales", informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Los militares realizan control de armas, municiones y explosivos en patrullajes a pie de calle y puntos fijos de vigilancia, además de actividades de inteligencia militar en Manabí.