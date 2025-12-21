Dando a luz en el baño y cortando el cordón umbilical con la boca: el maltrato a las mujeres embarazadas en las cárceles de EEUU

¿Qué está pasando? En muchas prisiones de EEUU las funcionarias hacen como si no pasara nada ante el dolor de las presas. Hay muertes por todo el país que pasan desapercibidas.

Un estudio ha revelado el maltrato que sufren mujeres embarazadas en cárceles de EE.UU., donde las funcionarias muestran una preocupante indiferencia. Casos como el de Lauren Kent, encarcelada por un delito menor, evidencian esta realidad. A pesar de comunicar su dolor y sangrado, no recibió atención médica adecuada y terminó dando a luz sola en un baño, con el bebé retirado en una bolsa. Historias similares revelan cómo, a menudo, las mujeres son ignoradas durante el parto, obligadas a cortar el cordón umbilical con la boca. En algunos casos, como el de Elisa, la falta de atención médica ha resultado en muertes evitables. La situación es alarmante, con 22 estados sin datos sobre embarazos en prisión.

Como si no pasara nada. Como si no hubiera nada de lo que ocuparse. Así actúan las trabajadoras de algunas cárceles de EEUU. Así hacen las funcionarias. Así es el comportamiento que tienen y que ha destapado un estudio. Uno que ha revelado el maltrato que sufren muchas mujeres embarazadas en las prisiones del país que preside Donald Trump.

Encarceladas por delitos menores. Viviendo y padeciendo escenas horribles en las que tienen que dar a luz a solas en los baños de la cárcel.

Es lo que le sucedió a Lauren Kent, encarcelada por comprar comida con una tarjeta de crédito que encontró en el suelo cuando vivía en la calle. Estaba embarazada de cuatro meses.

En prisión, comunicó a los funcionarios que estaba preocupada por un dolor en el abdomen y por sangrados. "La enfermera vino y me dijo que tenía que mojar dos compresas antes de que me llevaran a un médico", cuenta.

Y llegó el momento de dar a luz. "Sentía una presión de algo empujando hacia abajo. Me bajé los pantalones y fui al baño. Entonces, Dakota salió de mí", dice. En ese momento, las enfermeras entraron y se llevaron al bebé, muerto, en una bolsa.

Hay más casos. Casos en los que a pesar del dolor nadie acudía a ayudar y atender a las mujeres que daban a luz. Casos en los que incluso tenían que cortar el cordón umbilical con la boca ante la pasividad de las funcionarias. La placenta, en el suelo; la sangre, por todas partes.

O como el de Elisa, cuyo caso ha denunciado su madre: "Tenía convulsiones. Lo estaba pasando mal. El funcionario nunca hizo nada por ella. No llama al 911. No llama al médico. Las enfermeras dicen que solo fingía, y la devolvieron a la celda. Es lo que más me jode. Podían haberla salvado".

Se enteró de que estuvo en la cárcel cuando le dijeron que había muerto. Y es que los fallecimientos ocurren en todo el país pero pasan desapercibidos. Son 22 los estados que no presentan datos de cómo acaban los embarazos en la cárcel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.