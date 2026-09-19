Europa quiere prohibir las redes sociales a los menores de 13 años: "Los algoritmos muestran contenidos violentos y que incitan al odio"

El contexto El eurodiputado Adrián Vázquez asegura haber observado cambios en sus alumnos por el uso de las redes sociales: "Tienen dificultades para entender y analizar conceptos". La eurodiputada Laura Ballarín añade: "Estamos ante una pandemia de salud mental y física de nuestros menores".

El Parlamento Europeo busca limitar el uso de redes sociales entre los jóvenes, proponiendo una edad mínima de 13 años y medidas de protección contra contenidos perjudiciales y diseños adictivos. Los adolescentes pasan hasta ocho horas diarias conectados, lo que preocupa por su impacto en la concentración y el bienestar emocional. Uno de cada tres jóvenes se siente nervioso o excluido en redes, y el 45% se compara con otros. Europa planea prohibir redes a menores de 13 años y limitar su uso a una hora diaria hasta los 15. La UE investiga plataformas por algoritmos adictivos, con posibles multas significativas.

El Parlamento Europeo quiere poner freno al uso de las redes sociales entre los más jóvenes. Entre sus propuestas está establecer una edad mínima europea de 13 años para acceder a las plataformas, además de reforzar las medidas de protección frente a los contenidos perjudiciales y los diseños adictivos. Y es que los datos sobre el uso de las redes sociales entre los adolescentes preocupan cada vez más.

Basta con mirar el tiempo de pantalla del móvil para comprobarlo. "Seis horas y 19 minutos", "siete horas y media", responden algunos jóvenes. "Ocho horas y 10 minutos", dice otro entrevistado. Cifras que reflejan cuánto tiempo pueden llegar a pasar conectados.

El impacto alarma especialmente entre los más jóvenes. Por su parte, el eurodiputado del PP Adrián Vázquez, profesor universitario, asegura haber observado cambios en sus alumnos: "He notado en los últimos años cómo tienen dificultades para incluso entender y analizar conceptos no del todo complejos".

A estos problemas de concentración se suman los efectos sobre el bienestar emocional y es que uno de cada tres adolescentes afirma sentirse nervioso, triste o excluido en redes, mientras que el 45% reconoce que tiende a compararse con otras personas: "Estamos ante una pandemia de salud mental y física de nuestros menores", sostiene la eurodiputada del PSOE Laura Ballarín.

Es por este motivo que Europa quiere echar el freno y prohibir las redes a menores de 13 años y permitir cuentas personales y protegidas con un máximo de una hora diaria hasta los 15. Porque una cuarta parte de los jóvenes reconoce haber encontrar contenido problemático o de incitación al odio.

"No estás viendo lo que tú quieres sino lo que te muestra el algoritmo: contenidos violentos, contenidos que incitan al odio y también un sesgo de género", explica a su vez Ballarín.

Por su parte, Europa ya está investigando el diseño de algunas plataformas y esos algoritmos adictivos. "Si al final este procedimiento acaba demostrando que tanto Meta como Instagram han utilizado algoritmos adictivos para retener o mantener sobre todo a nuestros menores la multa puede llegar a ser del 6% de su facturación total de estas empresas", señala Vázquez.

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