Marwan Barghouti, el "Mandela palestino" encarcelado que podría ser clave para la solución de los dos Estados

Los detalles Marwan Barghouti lleva más de 20 años en la cárcel. Desde 2002 está en una prisión israelí condenado a cadena perpetua. Símbolo de unidad y legitimidad popular, Barghouti podría convertirse en el interlocutor perfecto hacia la solución de los dos Estados.

Marwan Barghouti, conocido como el 'Mandela palestino'
Marwan Barghouti, quien es conocido como el "Mandela palestino", ha hecho "un llamamiento al gran pueblo palestino a unirse". Porque al igual que Mandela, Marwan Barghouti ha continuado su lucha política desde la cárcel.

Marwan Barghouti lleva más de 20 años en la cárcel. Desde 2002 está en una prisión israelí condenado a cadena perpetua. Y ahora su familia ve en Trump la llave para que Israel acceda a su liberación. Arab Barghouti, hijo de Marwan Barghouti, cuenta que "fue genial escuchar al presidente Trump decir que está pensándolo. La única forma de avanzar hacia un futuro mejor para esta tierra es tener un liderazgo palestino".

Símbolo de unidad y legitimidad popular, Barghouti podría convertirse en el interlocutor perfecto hacia la solución de los dos Estados. Arab Barghouti, hijo de Marwan Barghouti , señala que su padre "daría cualquier cosa por el pueblo palestino y la causa palestina".

Quien también ha dado su libertad por el pueblo palestino ha sido el pediatra Abu Safiya. Este fin de semana se ha cumplido un año de su incomprensible arresto y traslado a la cárcel de Ofer sin cargos ni juicio. Su delito fue salvar vidas y negarse a abandonar su hospital en Gaza. "El mundo debe entender que lo que está pasando ahora al norte de la Franja de Gaza es un genocidio", dijo Abu Safiya. Israel ha prorrogado su arresto otros 6 meses más.

