Marwan Barghouti, el "Mandela palestino" encarcelado que podría ser clave para la solución de los dos Estados

Marwan Barghouti, conocido como el "Mandela palestino", ha instado al pueblo palestino a unirse. Barghouti lleva más de 20 años encarcelado en Israel, cumpliendo cadena perpetua desde 2002. Su familia ve en Donald Trump una posible vía para su liberación, con su hijo Arab destacando el potencial de Barghouti como líder para avanzar hacia la solución de los dos Estados. Además, el pediatra Abu Safiya, encarcelado sin cargos en la prisión de Ofer por negarse a abandonar su hospital en Gaza, ha cumplido un año detenido. Safiya denuncia las acciones de Israel en Gaza como genocidio.

Símbolo de unidad y legitimidad popular, Barghouti podría convertirse en el interlocutor perfecto hacia la solución de los dos Estados. Arab Barghouti, hijo de Marwan Barghouti , señala que su padre "daría cualquier cosa por el pueblo palestino y la causa palestina".

Quien también ha dado su libertad por el pueblo palestino ha sido el pediatra Abu Safiya. Este fin de semana se ha cumplido un año de su incomprensible arresto y traslado a la cárcel de Ofer sin cargos ni juicio. Su delito fue salvar vidas y negarse a abandonar su hospital en Gaza. "El mundo debe entender que lo que está pasando ahora al norte de la Franja de Gaza es un genocidio", dijo Abu Safiya. Israel ha prorrogado su arresto otros 6 meses más.

