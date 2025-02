María Corina Machado denuncia que "hombres no identificados" tratan de entrar a la fuerza en su casa

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, ha denunciado a través de las redes sociales que una serie de "hombres no identificados" están tratando de entrar en su casa "a la fuerza". Su domicilio está situado en Los Palos Grandes, en un área residencial en el norte de Caracas.

Así lo ha dicho en su cuenta de 'X': "En este momento, hombres no identificados están tratando de entrar a la fuerza en mi hogar en Los Palos Grandes, Caracas".

"Están amenazando con detener a los vecinos y al vigilante", ha expuesto María Corina Machado, líder de la oposición en el país venezolano, a través de la red social propiedad de Elon Musk.

Al mensaje, además, ha respondido Edmundo González también en la citada red social: "¡Ojo! Pretenden ocupar de manera forzada la casa de María Corina Machado. Atentos".

Nicolas Maduro tomó posesión en Venezuela el pasado 10 de enero. Lo hizo sin enseñar las actas. Sin demostrar al mundo quién ganó realmente las elecciones. El líder chavista, una vez jurado el cargó, estará, en teoría, seis años al mando del país sudamericano.

"No me ha colocado como presidente el gobierno de los EEUU ni los gobiernos proimperialistas de la derecha latinoamericana. A mí no me ha colocado la oligarquía de los apellidos. Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia del pueblo, y al pueblo me debo en vida completa, en cuerpo y en alma", ha asegurado Maduro durante su discurso.

Todo, en un ambiente marcado por la tensión debido a las posibilidades de que Edmundo González volviera al país, después de que él mismo dijera que regresaría parar jurar el cargo el 10 de enero.

La UE, muy clara en su postura con Maduro

Por su parte, la Unión Europea insistió en que Maduro "carece de la legitimidad de un presidente elegido de forma democrática". Es la misma línea en la que se mostró en su momento Estados Unidos, todavía bajo la administración de Joe Biden.

España, por su parte, no envió a ningún representante a la toma de posesión de Maduro en Venezuela. Tampoco lo hizo cuando el líder chavista asumió su anterior mandato, el 10 de enero de 2019.

El Ejecutivo no ha reconocido la victoria de Maduro, y se remite a unas actas que todavía no son públicas y que, según las que dio a conocer la oposición, daban una contundente victoria a Edmundo González, su candidato.

Una oposición que, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, ha denunciado que Maduro ha consumado un golpe de estado: "Con la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, apoyado por la fuerza bruta y desconociendo la soberanía popular expresada contundentemente el pasado 28 de julio, se ha consumado un golpe de Estado en contra de los derechos del pueblo venezolano".

La coalición opositora ha sostenido que se inicia una "nueva etapa en esta lucha por la libertad de Venezuela en todo el territorio nacional y en todos los sectores que conforman" la nación. "Debemos hacer sentir una conducta de resistencia democrática permanente y activa, hasta que se respete la Constitución nacional y en especial la soberanía popular", ha añadido.

Feijóo muestra su apoyo a Machado

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. "La lucha democrática contra el régimen de Maduro sigue en pie", ha escrito Feijóo en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que además ha pedido a España que asuma el liderazgo en Europa en la "defensa de la libertad".

Esta denuncia de Machado se suma a las que la oposición ha lanzado en los últimos meses, especialmente desde la previa de las elecciones presidenciales del pasado mes de julio. La oposición acusa al presidente Nicolás Maduro de persecución política.