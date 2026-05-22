Marco Rubio carga de nuevo contra España: Trump está "muy molesto" con el Gobierno de Sánchez que "se niega a hacer algo" en Irán

¿Qué ha dicho? "Si todos estos países en el mundo están de acuerdo con nosotros, deberíamos hacer algo al respecto", ha insistido el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue atacando al Gobierno de Pedro Sánchez por su postura en el conflicto con Irán. Marco Rubio, secretario de Estado, ha expresado que Trump está "decepcionado" porque, aunque los miembros de la OTAN coinciden en que Irán no debe tener armas nucleares, no toman medidas al respecto. Rubio critica que España prohibió a EE.UU. usar bases para el repostaje de aviones en la ofensiva contra Irán y cuestiona la utilidad de la OTAN si países como España niegan su colaboración. La reunión de ministros de Exteriores de la OTAN abordará este tema, en un contexto de tensiones por la retirada de tropas estadounidenses de Europa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los suyos siguen empeñados en lanzar ataques contra España y el Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión, el encargado de hacernos llegar su ofensiva ha sido Marco Rubio. Asegura que Trump está "muy molesto" con la posición de España en la guerra abierta contra Irán.

Así, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha contado a la prensa que el presidente de EEUU está "decepcionado" porque los miembros de la OTAN están de acuerdo en que "Irán no puede tener un arma nuclear", pero "se niegan a hacer nada". Ha pronunciado estas palabras antes de subirse a un avión en Miami, para poner rumbo a Suecia. Allí, participará en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

"Si todos estos países en el mundo están de acuerdo con nosotros, deberíamos hacer algo al respecto", ha insistido Rubio, haciendo un llamamiento para que los países miembros tomen medidas para evitar que el régimen de los ayatolás tenga un arma nuclear.

"Todos se esconden"

"Pero todos se esconden. Así que sí, estamos muy molestos por eso". El jefe de la diplomacia estadounidense volvió a señalar como ejemplo negativo el hecho de que España haya prohibido a Estados Unidos utilizar bases en su territorio para el repostaje de aviones que participan en la ofensiva contra Irán. "La OTAN es buena para Estados Unidos porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Medio y otros lugares. Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN?".

"Tenemos que hablar de eso", ha amenazado sabiendo que los ministros de Exteriores de la OTAN abordarán en su reunión los avances hacia el cumplimiento de sus compromisos de mayor gasto militar, con el telón de fondo de los anuncios de Estados Unidos sobre la retirada de miles de efectivos de territorio europeo. Se espera que los aliados preparen la cumbre de líderes que tendrá lugar el 7 y 8 de julio en Ankara, centrada en el cumplimiento de la decisión adoptada en La Haya el año pasado de incrementar al 5% del PIB la inversión en defensa.

La reunión se produce después del reciente anuncio de Trump de retirar 5.000 soldados de sus bases en Alemania y de suspender el despliegue de otros 4.000 en Polonia, una decisión tomada tras varias críticas a los aliados europeos por su negativa a involucrarse militarmente en la guerra con Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

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