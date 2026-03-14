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La isla, al límite

Manifestantes toman una sede del Partido Comunista de Cuba y queman parte del mobiliario

Los detalles Los ciudadanos están al límite. La vida allí es cada vez más insostenible con los bloqueos de EEUU. En cuestión de horas, podría dejar de bombear agua en su capital.

Cubanos al límite
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Los cubanos están al límite por los bloqueos de EEUU y en cuestión de horas Cuba podría dejar de bombear agua en su capital, La Habana, una catástrofe que duraría varios días, y la luz va y viene en la isla. "Estamos colapsados, no podemos soportar más esta situación", lamenta una mujer.

El ambiente de protestas y desilusión es ya casi irrespirable. Manifestantes han tomado esta madrugada la sede del Partido Comunista de Morón y han quemado parte del mobiliario en una hoguera, unas imágenes especialmente violentas e impactantes que se pueden ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

La situación de la isla ya era precaria, pero tras captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y el bloqueo del petróleo, los cubanos ven con buenos ojos las nuevas conversaciones bilaterales, hasta cierto punto. Una mujer espera que "las conversaciones sean amigables y Cuba no tenga que ceder".

Mientras, un tercer cargamento de ayuda humanitaria ha llegado a la Habana procedente de México. La producción porcina, elemento esencial en la isla, ha caído en un 95%. En lo referente a los hospitales cubanos, hace mucho tiempo que perdieron de vista los medicamentos y suministros médicos.

Todo Cuba permanece ahora mismo atenta al anuncio del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien ya ha dado sus primeros pasos para la liberación de presos y una reforma económica. La pregunta clave es qué querrá Estados Unidos a cambio.

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