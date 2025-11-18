Maduro pide un "cara a cara" a Trump: "Quieren que se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería su fin político"

¿Qué ha dicho? "El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz", asegura Maduro, quien cuestiona "firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su disposición a dialogar "cara a cara" con Donald Trump, quien mostró apertura a conversaciones con el líder chavista. Maduro destacó que Venezuela está abierta al diálogo sin problemas, aunque criticó el despliegue militar de EEUU en el Caribe como una "amenaza". Subrayó que solo a través de la diplomacia y el diálogo se deben buscar soluciones y puntos comunes entre países. Trump, por su parte, no descartó ninguna opción, incluida una intervención militar, y acusó a Maduro de no ser "bueno con EEUU". Además, el Departamento de Estado de EE.UU. designará al Cartel de los Soles como organización terrorista, vinculado con Maduro, lo que Caracas considera un "invento".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró este lunes dispuesto a hablar "face to face (cara a cara)" con su homólogo de EEUU, Donald Trump, quien abrió la puerta a un dialogo con el líder chavista. Maduro, tras ser consultado acerca de las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de establecer "discusiones" entre ambos países, aseguró que "el que quiera hablar con Venezuela, se hablará face to face, cara a cara, sin ningún problema", en momentos en los que Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe visto por Caracas como una "amenaza".

"El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela", expresó en su programa semanal 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). No obstante, aclaró que lo que "no se puede permitir" es que "se bombardee y masacre" al pueblo venezolano.

Para el jefe de Estado, "solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres y los Gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo", lo que, aseguró, ha sido la "posición invariable" de su Administración.

"El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz", sostuvo Maduro, quien cuestionó "firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países". Este lunes, el presidente de EE.UU. insistió en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con su par suramericano.

Trump cree que Maduro "no ha sido bueno con EEUU"

"No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela", afirmó Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El republicano señaló que Maduro "no ha sido bueno con EEUU" y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a su país.

Trump declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Este domingo, el Departamento de Estado de EEUU anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como "un invento".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.