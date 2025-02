Macron cree que podría haber una tregua entre Rusia y Ucrania "en las próximas semanas"

Emmanuel Macron cree que podría haber una tregua entre Rusia y Ucrania en cuestión de semanas. Una tregua que, según el presidente francés, serviría para empezar a negociar un tratado de paz definitivo. Así lo manifestaba este lunes en una entrevista en la cadena 'Fox News' tras reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Un encuentro en la Casa Blanca "muy decisivo" y "estratégico", según Macron, que coincidía con el tercer aniversario de la invasión rusa y llega en un momento "sensible", en plenas conversaciones entre Washington y Moscú. Unas negociaciones bilaterales que de momento no cuentan con Kyiv ni con Europa, que busca su lugar en la mesa de negociación, con el mandatario galo, precisamente, a la cabeza de ese esfuerzo.

"Queremos la paz y creo que la iniciativa del presidente Trump es muy positiva", ha incidido Macron, que no obstante le ha lanzado una advertencia: "Mi mensaje ha sido decir 'ten cuidado', porque necesitamos algo sustancial para Ucrania, pero también para la seguridad de Europa y Francia". "Trabajemos juntos para preservar garantías de seguridad para el futuro y asegurarnos de que Rusia respeta esa paz", ha pedido el líder francés, que ha manifestado que la llegada de Trump "cambia el juego".

El plan de Macron

A juicio de Macron, para alcanzar la paz definitiva "primero necesitamos una tregua" que "pueda ser evaluada y comprobada" y que, en su opinión, "se podría conseguir en las próximas semanas". Bajo ese alto el fuego, ha detallado, cesarían todos los ataques por tierra, mar y contra las infraestructuras. "Si no es respetado, será la mejor prueba de que Rusia no va en serio", ha indicado.

Durante esa tregua, según su plan, las partes negociarían sobre garantías de seguridad, territorio y reconstrucción y Estados Unidos alcanzaría un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. "Al final de este periodo, tendríamos un tratado y un acuerdo de paz", ha desgranado el presidente de Francia.

Macron, no obstante, ha hecho hincapié en "el día después" y "cómo asegurar que Rusia no violará este tratado". En este sentido, Macron ha admitido que no hay consenso dentro de la OTAN sobre una adhesión de Ucrania a la Alianza, pero ha defendido que hay que negociar garantías de seguridad para no dejar a Ucrania sola. Esas garantías, ha sugerido, pueden pasar por incrementar las propias capacidades militares ucranianas para que "mantenga un ejército fuerte".

Además, ha reiterado la disposición de Francia y Reino Unido de enviar tropas a Ucrania. "No para ir al frente, no para ir a la primera línea de confrontación, pero para estar en ciertas localizaciones definidas por el tratado como una presencia para mantener esta paz y nuestra credibilidad colectiva con el respaldo de EEUU".

Durante la entrevista, Macron ha hecho hincapié en la necesidad de ir con "cuidado" con Vladímir Putin. Así, ha recordado que en 2014 ya "tuvimos un alto el fuego" que "fue violado continuamente por Rusia". "Creo que es factible tener al menos una tregua y empezar a negociar una paz sostenible, pero necesitamos algo sustancial para Ucrania, para los europeos y su seguridad y para EEUU y su credibilidad", ha insistido.

Trump, por su parte, ha insistido en que la guerra podría acabar en "semanas" durante el encuentro con Macron en el Despacho Oval. Allí, también aseguró que Putin está dispuesto a aceptar la presencia de tropas europeas en Ucrania y que prevé recibir próximamente en Washington a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, para firmar un acuerdo sobre las tierras raras.