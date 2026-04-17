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Le gusta "crear polémica"

Louis, el hermano MAGA del papa León XIV que no esconde su admiración por Trump: "Él sabe cómo soy políticamente"

Los detalles El hombre, que ha llegado a estar con el presidente estadounidense en el Despacho Oval, reconoce que le gusta "crear polémica" en redes. En una publicación, carga contra las personas trans.

El hermano del Papa en el Despacho Oval

El Papa León XIV y Donald Trump llevan días cruzándose mensajes. Sin embargo, el presidente de EEUU sostiene que él no tiene nada en contra del Pontífice al tener como hermano, ha dicho, a un MAGA con el que mantiene una buena relación.

Louis, el hermano del Papa, ha llegado a visitar a Trump incluso en el Despacho Oval. El hombre podría ser un MAGA más, pero tomó especial relevancia después de que su hermano fuera elegido Papa. Así, Louis pasó de ser un completo desconocido a ser hermano de un Pontífice, lo que significa entrevistas, más foco mediático y aceptar las consecuencias de sus palabras.

Ahora, lo que publica Louis en redes no pasa desapercibido, como un post que compartió en contra de las personas trans. Él mismo reconoció que le gusta "crear polémica" en redes sociales, siguiendo los pasos de quien es un referente para él.

Y parece que esa admiración es recíproca, ya que el presidente de Estados Unidos le ha invitado a una fiesta en Mar a Lago, porque será hermano del Pontífice, pero eso no significa que prediquen con las mismas palabras. "Él sabe cómo soy políticamente", ha expresado Louis en una entrevista.

Mientras, con las tensiones entre su ídolo y su hermano por las nubes, Louis espera ahora un milagro: la reconciliación entre Trump y el Papa León XIV.

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