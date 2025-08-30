Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su primer ministro tras el ataque de Israel en Saná

Los detalles En un comunicado publicado por la agencia de noticias del movimiento hablan también de la muerte de "varios de sus colegas ministros" todavía sin identificar.

El movimiento hutí de Yemen ha confirmado la muerte de Ahmed Ghaleb al Rahwi, su primer ministro 'de facto', tras un ataque israelí en Saná. El ataque también se dirigió contra Mohamed al Atifi, ministro de Defensa, y Mohamed Abd al Karim al Ghamari, jefe de Estado Mayor. En un comunicado, los hutíes lamentaron la pérdida de Al Rawhi y otros ministros no identificados, y anunciaron el nombramiento de Mohamed Ahmed Miftá como su sucesor. Israel afirma haber eliminado a todo el gabinete, aunque no hay confirmación. Los hutíes, que controlan Saná desde 2015, han respondido atacando objetivos israelíes y aliados.

El movimiento hutí de Yemen ha confirmado que Ahmed Ghaleb al Rahwi, su primer ministro 'de facto', ha muerto tras el ataque que Israel efectuó contra Saná, la capital del país. Ese día, las fuerzas de Netanyahu lanzaron una serie de ataques específicos contra al Rawhi y también contra Mohamed al Atifi, ministro de Defensa, y Mohamed Abd al Karim al Ghamari, jefe de Estado Mayor.

En un comunicado publicado por Saba, la agencia de noticias del movimiento, han confirmado tanto la muerte de Al Rawhi como la de "varios de sus colegas ministros" aún sin identificar.

Mahdi al Mashat, presidente 'de facto' yemení instaurado por los hutíes, ha emitido ya un decreto presidencial por el que nombra a Mohamed Ahmed Miftá, hasta ahora viceprimer ministro, como sustituto de Al Rawhi.

"En medio de la batalla abierta contra el enemigo de Israel, lamentamos la pérdida de un nuevo grupo de grandes mártires entre nuestros líderes nacionales. El enemigo atacó al primer ministro y a varios de sus colegas ministros durante una reunión regular organizada por el Gobierno para evaluar sus actividades y su labor en su primer año de trabajo", han apuntado en Yemen.

Varios ministros, indican, sufrieron "heridas moderadas y graves" como resultado del ataque de Israel y están recibiendo "atención médica".

"Las instituciones seguirán prestando sus servicios al pueblo yemení, que lucha, es paciente y perseverante y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la pérdida. La sangre de los grandes mártires será el combustible y la motivación para continuar el camino", prosiguen en el comunicado.

Israel dice que asesinó a todo el gabinete

Según fuentes de seguridad de Israel, en el ataque murieron además del primer ministro el resto del gabinete, entre los que se encuentran sus 12 ministros subordinados. No hay información contrastada al respecto.

En embargo, Mohamet Nasser al Atifi, ministro de Defensa hutí, ha publicado en un comunicado oficial recogido por Saba en el que destaca que sus fuerzas están "listas para enfrentarse al enemigo sionista apoyado por EEUU": "Estamos con el líder y maestro, que Alá nos proteja. Él nos ordena y nosotros somos los misiles de su ejército".

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.