Kallas confirma contactos diplomáticos con Irán para buscar una solución al conflicto

Imagen de archivo de la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas

El contexto Estas conversaciones se conocen después de que Irán respondiese al ataque a South Pars lanzando una oleada de ataques contra instalaciones energéticas del golfo Pérsico.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha confirmado que mantiene contactos diplomáticos con Irán para buscar "diferentes soluciones" al conflicto y evitar una mayor escalada en la región.

Estas conversaciones se conocen después de que se produjese el ataque contra el mayor yacimiento de gas del mundo, el campo de gas natural South Pars en el golfo pérsico de Irán. Una ofensiva al que el país ha respondido con una oleada de ataques contra instalaciones energéticas del golfo Pérsico.

Kallas ha insistido en a hallar "una salida" a la guerra en Oriente Medio, en lugar de una mayor espiral belicista, tras los ataques iraníes contra instalaciones de hidrocarburos en países árabes.

"Los ataques de Irán sobre infraestructuras energéticas en Catar generan más caos. Está claro que necesitamos una salida de esta guerra, no una escalada", ha indicado la alta representante de la UE para Exteriores a su llegada a la cumbre de líderes comunitarios que se celebra hoy en Bruselas.

La jefa de la diplomacia europea ha señalado que está trabajando en "encontrar diferentes soluciones" al conflicto y a su impacto en la seguridad y la economía de la UE, temas que serán centrales en la agenda de hoy de los mandatarios de los Veintisiete.

En este sentido, ha confirmado que está manteniendo contactos diplomáticos con Irán que incluyeron una llamada en la víspera con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en la que Kallas le trasladó su descontento con la ejecución de un ciudadano de nacionalidad sueca en el país de Oriente Medio por supuesto espionaje.

Kallas ha explicado que en próximos contactos trasladará a Irán "todos los asuntos" que preocupan a la UE en relación con el conflicto. En la citada llamada, Araqchí, según informó su oficina, criticó la doble moral por parte de algunos países europeos y altos funcionarios de la UE y aseguró que "cualquier apoyo o condescendencia" ante los ataques a irán "constituye complicidad en los crímenes".

Kallas ha destacado en sus declaraciones el impacto que está teniendo el conflicto en el alza de los precios energéticos, los suministros de fertilizantes o el tráfico de mercancías que atraviesa el estrecho de Ormuz, y que tiene "ramificaciones para todo el mundo".

Por ello, ha dicho que la UE "está trabajando también con sus socios en el Golfo" y con Egipto y Jordania para "encontrar una verdadera solución y que las partes implicadas puedan poner fin a la guerra", y ha recordado que los Veintisiete tienen ya una misión para garantizar un tránsito seguro por el mar Rojo.

Además, ha subrayado que los países de la UE decidieron por el momento no ampliar esta misión al estrecho de Ormuz, con el argumento de que no fueron consultados por Estados Unidos cuando inició junto a Israel la ofensiva contra Irán, además de considerar que no hay base jurídica según las leyes internacionales para dicho ataque.

"Los estados miembros no tienen apetito para ir a esta guerra", ha asegurado Kallas, quien ha añadido que la UE "siempre ha apoyado al pueblo iraní y a la sociedad civil para que puedan decidir su propio futuro".

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha indicado que los aliados mantienen "intensos debates" sobre cómo abordar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán, y se ha mostrado confiado en que "como siempre, encontrarán una solución".

"Están debatiendo intensamente entre ellos, con Estados Unidos y entre ellos mismos, sobre cuál es la mejor manera de abordar este enorme problema de seguridad. (...) Estoy convencido de que los aliados, como siempre, harán todo lo posible en defensa de nuestro interés común, por lo que encontraremos una solución", ha indicado Rutte en una rueda de prensa junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

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