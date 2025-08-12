El fuego en Ourense obliga a cortar la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia

Los detalles Adif ha explicado en una publicación en sus redes sociales que el incendio, que cuenta con varios focos, se encuentra entre Ourense y Taboadela (Ourense), lo que afecta a la línea de alta velocidad gallega.

Varios focos de incendio en el entorno de la vía del tren mantiene la circulación interrumpida desde alrededor de las 14:00 horas entre Ourense y Taboadela, con afectación a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Galicia como a los que realizan el recorrido Santiago de Compostela-Ourense.

El gestor ferroviario Adif ha explicado en una publicación en sus redes sociales que el incendio, que cuenta con varios focos, se encuentra entre Ourense y Taboadela (Ourense), lo que afecta a la línea de alta velocidad gallega. Este mismo martes la Xunta de Galicia ha declarado la situación 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por los incendios que se registran en esa provincia.

El fuego ha provocado diferentes cortes de luz en varios puntos de Ourense, desde el entorno de San Cibrao das Viñas, pasando por O Couto y Barbadás. Además, hay una visible humareda en la ciudad. Fuentes de Naturgy consultadas por Europa Press informan, sobre las 15:00 horas, que ya se está reponiendo el servicio.

El propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha remarcado que "está fallando la luz en la ciudad" por estos fuegos y que están "ahora mismo fuerzas concentradas en la carretera de Seixalbo". El Ayuntamiento ha dado luz verde para "colaboración inmediata" del servicio de bomberos en incendios comarcales.

En Galicia hay doce fuegos de más de veinte hectáreas, de los que nueve están localizados en Ourense. En Ourense están activos los de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, con 3.000 hectáreas quemadas y la intervención de la UME; Santiso, en Maceda (500 hectáreas y proximidad a los núcleos de Calveliño do Monte y Santiso); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (20 hectáreas), y Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas).

*Noticia en ampliación.