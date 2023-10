El jefe de la república rusa de Daguestán, Serguéi Mélikov, ha llamado a los participantes en los disturbios antisemitasen Majachkalá a "lavar la deshonra" combatiendo en la guerra en Ucrania y ha acusado a Kyiv de estar detrás de las protestas.

"Siento vergüenza por los acontecimientos de ayer. (...) Si alguno de los participantes en los disturbios quiere lavar la deshonra alistándose en un batallón de voluntarios o firmando un contrato con el Ejército, yo lo saludaré", ha dicho Mélikov a la televisión pública rusa.

Al mismo tiempo, ha asegurado que los infractores del orden público no serán enviados a la zona de las acciones militares si no lo quieren, como han sugerido algunos comentaristas, puesto que "eso no se practica". "Las personas que cumplen tareas militares en interese de nuestro país deben hacerlo de forma consciente", ha asegurado.

Cientos de personas tomaron este domingo el aeropuerto de Majachkalá y su pista de aterrizaje tras organizarse en canales de Telegram para acudir al aeropuerto ante la llegada de vuelos procedentes de Israel. Revisaron los vuelos y automóviles en busca de israelíes y judíos, en protesta por el conflicto entre Israel y el brazo armado del grupo islamista Hamás.

Mélikov ha acusado a Kyiv de agitar estas protestas antisemitas en Daguestán, que se han saldado con más de 60 detenidos. "Nuestros enemigos, detractores de nuestro país, están llevando a cabo intentos de desestabilizar la situación en Daguestán, incluido con el uso de métodos prohibidos relacionados con la incitación al odio étnico y los problemas interreligiosos", ha aseverado.

Según Mélikov, uno de los canales de Telegram en el que se publicaron el llamamiento para salir a mítines es administrado desde el extranjero. "Hoy recibimos información absolutamente fiable de que el canal 'Las Mañanas de Daguestán' se administra y se regula desde el territorio de Ucrania", ha apuntado.

Entre los veinte heridos que dejaron los disturbios en el aeropuerto de Majachkalá se encuentran nueve policías, dos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. Según el departamento del Ministerio del Interior para el distrito federal Cáucaso norte, hasta el momento han sido identificados más 150 participantes en los desórdenes.