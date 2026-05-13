Javier Rupérez, sobre el séquito de tecnoligarcas que acompañan a Trump en su viaje a China: "Quieren que les dejen entrar"

El exembajador de España en EEUU expone que estos magnates quieren poder hacer negocio y coparticipar en toda la actividad china.

Donald Trump visita China y lo hace acompañado de una comitiva de 17 tecnoligarcas norteamericanos, entre los que se incluyen Elon Musk, Tim Cook o Jensen Huang. Con la presencia de estos magnates tecnológicos se busca facilitar las relaciones comerciales de ellos con el país asiático.

Javier Rupérez cree que uno de los temas centrales de la visita de Trump a China son los aranceles. "Hay que recordar que Trump les amenazó con el 145% de los aranceles de las exportaciones chinas", indica el exembajador de España en EEUU, "y, aunque han llegado a un acuerdo, este no es definitivo".

Cristina Pardo indica que EEUU y China "compiten tecnológicamente" y, por ese motivo, considera "desconcertante" que los magnates tecnológicos visiten este país. Rupérez señala que han viajado "para que les dejen estar ahí, que les dejen hacer negocio y coparticipar en toda la actividad china".

Este considera "sorprendente" la lista que compone esa comitiva. "Por eso te digo, los chinos suelen ser desconfiados y, normalmente, ellos quieren llegar siempre antes que Estados Unidos", expone Cristina. "Naturalmente, los chinos quieren tener las puertas abiertas en EEUU y del resto del mundo", concluye Rupérez.

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