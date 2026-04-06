El robo a una familia frustrado: un taxi graba el intento de un ladrón de llevarse un bolso en el Fórum de Barcelona

Los detalles Dos hombres asaltaron a una familia y les quitaron el bolso tras un forcejeo, pero en la huida se les cayó y los afectados pudieron recuperarlo.

Este pasado sábado, una familia de turistas vivió un intento de robo frente al Fórum de Barcelona. Dos hombres aprovecharon un momento de distracción mientras la familia manipulaba sus maletas para intentar llevarse un bolso. A pesar del forcejeo y la resistencia de la familia, los ladrones lograron hacerse con el objeto. Sin embargo, durante la huida, uno de los delincuentes que escapaba corriendo y el otro en patinete, dejaron caer el bolso, permitiendo a la familia recuperarlo. Un testigo de los hechos alertó a los Mossos d'Esquadra sobre el incidente.

Una familia de turistas sufrió un intento de robo este pasado sábado a las puertas del Fórum de Barcelona, un hurto frustrado porque a los ladrones se les cayó el bolso que habían robado en su intento de huida.

Este sábado, un taxi de Barcelona grabó cómo dos hombres aprovecharon el momento en el que la familia estaba con las maletas para proceder al robo. Pese al forcejeo y resistencia presentados por la familia, los ladrones consiguen hacerse con el bolso.

No obstante, en su huida (uno corriendo y el otro en patinete) a los ladrones se les cayó el bolso y la familia pudo recuperarlo.

Un testigo de los hechos llamó a los Mossos d'Esquadra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.