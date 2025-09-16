Israel intensifica los ataques en Gaza y las familias de los rehenes temen lo peor: "Esta noche podría ser la última"

Los detalles El Foro de Familias de Rehenes advierte que esta podría ser la última oportunidad para recuperar a los cautivos y anuncia protestas frente a la residencia de Netanyahu contra una ofensiva que, denuncian, pone sus vidas en peligro.

En medio de una operación militar en Gaza, Israel busca desmantelar los reductos de Hamás, mientras las familias de los rehenes israelíes, secuestrados desde octubre de 2023, temen por sus vidas. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a los familiares de los secuestrados, ha expresado su preocupación por el riesgo que supone esta ofensiva para los cautivos. Acusan al primer ministro Netanyahu de sacrificar a los rehenes por motivos políticos, ignorando las advertencias de la cúpula militar. Hamás, que mantiene a los rehenes en túneles, responsabiliza a Netanyahu de su destino y critica las políticas israelíes.

Mientras Gaza "arde", como ha proclamado el ministro de Defensa, Israel Katz, en su cuenta de X para describir la magnitud de una operación que —según el Ejército— busca desmantelar los últimos reductos de las brigadas de Hamás en la capital, los rehenes israelíes siguen bajo tierra y sus familias temen lo peor. "Cada bomba puede estar matando también a nuestros hijos", advierten desde el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Así lo expresaron en un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, muestran su inquietud por "los informes sobre la importante operación militar lanzada esta noche en la ciudad de Gaza". "Tras 710 noches de cautiverio por terroristas, esta noche podría ser la última para los rehenes que apenas sobreviven, y nuestra última oportunidad de localizar y recuperar a los fallecidos para un entierro digno", afirman.

Por ello, anuncian que varios familiares se dirigen hacia la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, con el objetivo de protestar contra esta ofensiva que, aseguran, pone en riesgo a los rehenes. "El primer ministro Netanyahu está eligiendo deliberadamente sacrificarlos por consideraciones políticas, ignorando por completo las evaluaciones del jefe de Estado Mayor y del aparato de seguridad", dicen sobre la operación militar para tomar la capital gazatí y desplazar a su población. Dicha operación fue aprobada por el Gobierno israelí en agosto ante la oposición de la cúpula militar, que argumentaba que ponía en riesgo a los 48 rehenes (de ellos unos veinte vivos) que quedan secuestrados en Gaza.

Hamás mantiene en su poder a medio centenar de rehenes desde hace casi dos años, ocultos en la red de túneles de Gaza. Se teme que la mitad haya muerto meses atrás. La cuestión de los cautivos se ha convertido en el eje de la guerra: para Netanyahu, su liberación es condición previa a cualquier negociación; para Hamás, la última baza que le queda.

En este contexto, el grupo islamista ha vuelto a señalar este lunes directamente al primer ministro israelí."Netanyahu es el responsable último del destino de los rehenes", afirmó en un comunicado difundido por el diario palestino Filastin, afín al movimiento. "Es completamente responsable del futuro de los soldados que siguen secuestrados en Gaza. Sus políticas criminales no lograrán lo que no ha conseguido con los bombardeos y la guerra", añadieron.

El mensaje fue más alla: acusaron a Israel de apoyarse en "masacres y hambruna para subyugar al pueblo", algo que, aseguraron, "solo lleva al fracaso". "Nuestro pueblo y su resistencia valiente seguirán defendiendo la tierra y los derechos de los palestinos por todos los medios", remataron.