Detenidos dos bielorrusos que operaban un dron sobre el palacio presidencial de Polonia

Donald Tusk, primer ministro polaco, ha informado este lunes en su cuenta de X de la intercepción de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales, incluido el palacio presidencial Belweder de Varsovia, Polonia. A su vez, también informó de que dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos en relación con el incidente.

"La policía está investigando las circunstancias del incidente", añadió el primer ministro. La policía, según recoge EFE, investiga las circunstancias de lo ocurrido tras una intervención de agentes del SOP (Servicio de Protección Estatal), un cuerpo encargado de la protección de altas autoridades e instalaciones clave.

Se da la circunstancia de que momentos antes, el presidente polaco, Karol Nawrocki, se había entrevistado en el palacio Belweder con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, que se encontraba de visita oficial en la capital polaca. La investigación actual transcurre después de las múltiples violaciones del espacio aéreo polaco ocurridas la semana pasada por drones rusos, algunos de los cuales fueron derribados por la aviación polaca y aliada.

Ese episodio supuso el primer uso de armamento por la Fuerza Aérea polaca en su historia moderna dentro del espacio aéreo nacional y la primera ocasión en que la OTAN derribó aeronaves rusas en su espacio aéreo.

Como consecuencia de estos incidentes, la OTAN ha reaccionado con una nueva misión de vigilancia en el este europeo, y aliados como la República Checa y los Países Bajos han prometido más equipo militar a Polonia. Además, los embajadores o encargados de negocios de Rusia han sido citados en los ministerios de Asuntos Exteriores de una dilatada lista naciones europeas, incluida España.