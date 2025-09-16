Borrell señala que Israel debería quedar "aislado" internacionalmente: "Lo que está ocurriendo en Gaza no es una guerra"

Los detalles El exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores ha asegurado que la barbaridad que está haciendo Israel en Gaza "rebasa, con mucho, lo que está haciendo Rusia en Ucrania".

Josep Borrell ha expresado su rechazo a la participación de Israel en eventos internacionales como competiciones deportivas y Eurovisión, sugiriendo que debería ser aislado internacionalmente debido a sus acciones en Gaza, comparándolas con las de Rusia en Ucrania. En una entrevista, Borrell ha calificado la situación en Gaza como un "bombardeo masivo y permanente" contra civiles, no una guerra convencional. Ha lamentado la falta de apoyo a la solución de dos Estados y ha criticado la falta de reconocimiento a Palestina. Borrell ha acusado a Israel de intentar expulsar a los palestinos de Gaza, creando condiciones insostenibles. También ha criticado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre las manifestaciones propalestinas en España, sugiriendo que se debería evitar el uso de hipérboles en política.

Josep Borrell se ha mostrado tajante a la hora de mostrar su rechazo a que Israel participe en competiciones deportivas y eventos como Eurovisión. "Por lo que está haciendo en Gaza, debería ser aislado internacionalmente por todos los medios posibles y no debería participar en eventos, como se ha hecho con Rusia", ha destacado.

Además, el exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha asegurado que la barbaridad que está haciendo el Gobierno de Netanyahu en Gaza rebasa, con mucho, "lo que está haciendo Rusia en Ucrania", asegurando que acabará formando parte de "las páginas más oscuras de la humanidad".

En una entrevista en Onda Cero, Borrell ha dejado claro que lo que está ocurriendo en al Franja "no es una guerra". "Guerra es lo de Ucrania, dos ejércitos frente a frente", ha explicado, señalando que en el caso de Gaza lo que se está produciendo es un "bombardeo masivo y permanente de una población civil".

En cuanto a la solución de los dos Estados, Borrell ha señalado que la sociedad israelí "no está a favor de ello", algo que ha confesado que considera una "tragedia", ya que "mientras no se de una solución política, esa lucha no va a terminar".

El exalto representante de la Unión Europea ha reflexionado sobre la razón por la que no se reconoció antes a Palestina como Estado, señalando que quizás la situación aparentemente no tenía "la gravedad dramática que cogió después".

"Entre que te digas que hay que hacer algo y haces algo hay una diferencia de 40.000 muertos. No somos conscientes de lo que esta tragedia significa". ha destacado.

Al ser preguntado por el objetivo de Israel, Borrell ha indicado que "no hay más que oírles" para saber que lo que pretenden es echar a los palestinos de Gaza. "Tienen dos opciones: marchar o morir", ha señalado, explicando que cree que el Gobierno de Netanyahu espera que la presión de la población acorralada en el sur agriete la frontera con Egipto.

Un momento que ha aprovechado para recordar que, a diferencia de otras guerras, aquí no se está permitiendo la entrada de ayuda. "He estado en la frontera y he visto centenares de camiones esperando entrar. Hay una hambruna organizada. Quieren crear una situación invivible hasta que explote", ha subrayado. Un bombardeo masivo e inmisericorde a la población civil, eso es Gaza", ha añadido.

Borrell ha recordado que el Gobierno de Hamás no se ha reconocido y ha pedido que se acabe con esto con una intervención de la Comunidad Internacional, porque, sino "el más fuerte va a echar al más débil".

Además, también se ha pronunciado sobre la polémica que ha suscitado las manifestaciones propalestinas que se han producido durante La Vuelta ciclista a España. "En vez de mirar a la luna, miramos el dedo", ha lamentado.

Un momento que ha aprovechado para criticar la comparación que realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que lo ocurrido fue "Sarajevo en guerra". "¿Sabe esa persona dónde está Sarajevo? ¿Sabe qué es lo que ocurrió? Habría que prohibir la hipérbole en la política", ha destacado.