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Conflicto en Oriente Medio

Israel aumenta su ofensiva en Líbano: Netanyahu ordena ocupar "aún más" territorio

Los detalles El primer ministro israelí ha dado instrucciones para aumentar lo que denomina "zona de seguridad" pese a que ya ocupan una décima parte de la zona.

Artillería israelí desplegada en la frontera con Líbano
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Israel no solo no va a frenar la ocupación de Líbano, sino que Benjamin Netanyahu endurece más la ofensiva a cada día que pasa. Tanto es así que el primer ministro ha ordenado ampliar "aún más" el radio de acción de su ejército pese a que ya ocupan una décima parte del territorio.

"Acabo de dar instrucciones para ampliar aún más la zona de seguridad existente", explicaba el primer ministro israelí. Y es que la intención es ir más allá de lo realizado hasta la fecha con la excusa de mantener a Hizbulá lejos de la frontera hebrea.

"Él quiere ocupar un quinto del territorio libanés, y más que ocuparlo para acabar con Hizbulá, lo que quiere es quedarse con ese territorio", explica Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial', en Al Rojo Vivo.

Y todavía está por esclarecer quién ha acabado con la vida de dos soldados de la FINUL en la región. "Mucha preocupación y le pedimos a Naciones Unidas que se ponga fin a esta situación y que respete esta misión de paz", ha afirmado este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Mientras tanto, los bombardeos en el sur de Beirut no cesan. Ya hay más de 1.100 muertos, entre los que se encuentran 120 niños. La prensa también está en su punto de mira y tres periodistas han sido asesinados en los ataques del fin de semana, donde también perdieron la vida cinco paramédicos.

Y no, no fue un accidente porque Israel justifica ese crimen de guerra asegurando que formaban parte de Hizbulá. Es decir, el mismo pretexto utilizado en Gaza y es que cada vez su ocupación se asemeja más al genocidio de la Franja.

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