El enfado de Trump con Netanyahu tras el ataque a Beirut que puso en riesgo el acuerdo: "¿Qué cojones estás haciendo?"

Los detalles El mandatario afeó a Netanyahu que los ataques israelíes "retrasasen unas horas" la firma del acuerdo con Irán. Estos ataques se dieron, según Trump, solo "una hora antes" de cerrar la resolución.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán estuvo a punto de fracasar debido a los ataques de Israel en Beirut, lo que provocó el enfado del presidente Donald Trump con Benjamin Netanyahu. Trump expresó su frustración en una conversación con el primer ministro israelí, cuestionando sus acciones y recordándole su apoyo en el pasado. A pesar de la tensión, finalmente se cerró el acuerdo, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes. Además, Estados Unidos liberará 25.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, mientras Irán se compromete a no desarrollar armas nucleares.

Benjamin Netanyahu y los ataques de Israel en Beirut estuvieron a punto de hacer descarrilar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán el domingo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido el encargado de airear su conversación con el primer ministro israelí, a quien trasladó su notable enfado por "trastocar" las conversaciones de cara a cerrar esta resolución.

"Retrasó la firma unas horas. Se suponía que sería ahora. Ahora está programada para dentro de unas horas", dijo Trump al medio Axios, horas antes de cerrarse el acuerdo con los iraníes. Sus palabras no se quedaron ahí. Según contó 'Fox News', Trump llamó a Netanyahu y fue muy duro con su aliado, llegando a preguntarle: "¿Qué cojones estás haciendo?".

Son palabras que recuerdan a la llamada que ambos mantuvieron hace solo dos semanas, cuando Trump dijo a Netanyahu que estaba "jodidamente loco" en plena escalada de ataques israelíes en Líbano. "Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", dijo entonces.

Este domingo, en las horas clave antes de cerrar el acuerdo, Trump se preguntaba "por qué Bibi (Netanyahu) tuvo que atacar de esa manera". "Estaba furioso. Se lo hice saber. No tiene ni pizca de criterio. Se lo dejé claro", trasladó Trump a Axios, donde también mostró su estupor ante los ataques israelíes: "Es terrible, no me lo podía creer. ¡Una hora antes de que firmáramos el acuerdo!".

Pese a todo, hubo acuerdo

Finalmente, EEUU e Irán cerraron su acuerdo para cesar los ataques que comenzaron el 28 de febrero y que han tenido un impacto económico global.

Trump anunció que el estrecho de Ormuz se reabriría "permanentemente sin peajes" y que también "se pondría fin al bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes. Según informa la agencia Reuters, entre los puntos del acuerdo se incluye esa reapertura del estrecho, el fin del bloqueo naval estadounidense y se dejan las conversaciones sobre el programa nuclear iraní para más adelante, concretamente para un periodo adicional de conversación de 60 días de duración.

Un alto funcionario iraní trasladó a Reuters que, según los términos del borrador del acuerdo, EEUU aceptaría liberar 25.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, mientras que Irán se comprometería a no producir ni adquirir armas nucleares.

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