Irán sigue bombardeando Israel y deja al menos dos heridos graves por metralla tras un ataque en el sur

Los detalles Uno de los heridos es un niño de 12 años. Además, el estallido de las bombas ha destrozado varias viviendas.

En un ataque diurno, varios bombardeos han sacudido el sur de Israel, impactando en la ciudad de Eilat y dejando dos heridos graves, incluido un niño de 12 años. Las explosiones han destruido varias viviendas. Tel Aviv acusa a Irán de utilizar municiones de racimo, y medios israelíes han mostrado un vídeo de una explosión captada por una cámara de seguridad. Los ataques han continuado en ciudades como Jerusalén, donde se han escuchado explosiones. Las autoridades piden a los ciudadanos que permanezcan en refugios. Un excomandante iraní condiciona el fin del conflicto a que EE.UU. asuma pérdidas y se retire del Golfo Pérsico.

A plena luz del día, varios bombardeos han hecho saltar las alarmas al sur de Israel. Los misiles han impactado en medio de la ciudad de Eilat, dejando dos heridos graves por metralla, entre los que se encuentra un niño de tan solo 12 años. Además, el estallido de las bombas ha destrozado varias viviendas, convirtiéndolas en escombros.

Tel Aviv ha denunciado que Irán habría utilizado municiones de racimo en este ataque. Por su parte, medios israelíes han difundido un vídeo de una cámara de seguridad que ha captado el momento de la explosión. En él, se observa cómo la munición de racimo se abre en el aire.

Los ataques iraníes contra Israel no han cesado en todo el día. En ciudades importantes, como Jerusalén, se han escuchado explosiones a lo largo de este sábado, tal y como ha comprobado en primera persona la periodista Núria Garrido. Las autoridades israelíes han pedido a los ciudadanos que no salgan a la calle y permanezcan en los refugios.

"Aquí en Jerusalén, donde yo me encuentro, hemos escuchado fuertes explosiones, pero de momento, el Ejército israelí no ha explicado si se ha producido algún tipo de fallo en su sistema de Defensa o si se trataba de bombas de racimo, un tipo de misil que últimamente está lanzando Irán", ha señalado Garrido, tras lo que ha recordado que "en Israel hay una censura militar". "No podemos grabar cuando se producen esas intercepciones, ni tampoco mostrar cómo trabaja el sistema de Defensa israelí, por lo que desde aquí es difícil conocer los daños y lo que está fallando para que se produzcan estos impactos", ha expresado la reportera.

Por su parte, el excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado este sábado que "el fin de la guerra" está en sus manos, e impone dos condiciones para ello: que Estados Unidos asuma todas las pérdidas que ha sufrido Irán y que haya una garantía del 100% para el futuro, como que Estados Unidos se retire del Golfo Pérsico. De momento, Estados Unidos desestimaría un hipotético alto el fuego con Terán.

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