Operación antiterrorista

Detienen a cuatro personas en Reino Unido acusadas de espiar para Irán a la comunidad judía de Londres

¿Qué ha pasado? La Policía Metropolitana londinense ha arrestado a cuatro hombres "como parte de una investigación sobre política antiterrorista". Los detenidos son un iraní y tres británico-iraníes.

Policía Metropolitana de Londres
Las autoridades de Reino Unido han anunciado la detención de cuatro personas acusadas de espiar para Irán en Londres, dentro del marco de una investigación sobre supuestos actos de vigilancia sobre lugares y personas de la comunidad judía londinense.

"Se ha arrestado a cuatro personas como parte de una investigación sobre política antiterrorista", indica la Policía Metropolitana en un comunicado antes de apuntar que son "sospechosos de asistir a un servicio de Inteligencia extranjero": "El país relacionado con esta investigación es Irán".

En ese sentido, ha manifestado que los detenidos son un iraní y tres británico-iraníes, antes de especificar que las operaciones han sido en Bernet y Watford.

"La investigación está relacionada con sospechas sobre vigilancia de ubicaciones y personas vinculadas con la comunidad judía en el área de Londres", subrayan los agentes.

Helen Flanagan, jefa de Política Antiterrorista en Londres de la Policía Metropolitana, ha hecho especial mención a que los arrestos forman parte de "una investigación de larga duración y del trabajo continuo para interrumpir la actividad maligna donde se sospecha que existe".

"Entendemos que la gente esté preocupada, en particular la comunidad judía. Les pido que estén atentos y que si ven o escuchan algo que les preocupe que se pongan en contacto con nosotros", ha escgrimido.

Además, la Policía ha apuntado que hay otros seis detenidos por supuesto apoyo a un sospechoso, sin dar más detalles.

