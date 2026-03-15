Irán afirma que todo su uranio enriquecido está "sepultado bajo los escombros" desde el ataque de EEUU en junio de 2025

Los detalles El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que no tienen intención de recuperar los 440 kilos de uranio sin pedir la colaboración de la agencia nuclear de Naciones Unidas.

Donald Trump ha justificado su ofensiva conjunta con Israel contra Irán por el temor a que el régimen ayatolá desarrolle un arma nuclear. Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que todo el uranio enriquecido está "sepultado bajo los escombros" tras un ataque estadounidense a sus instalaciones en junio. Araqchi aseguró que cualquier recuperación de uranio sería supervisada por la agencia nuclear de la ONU. Además, lamentó la ruptura de las negociaciones nucleares con Estados Unidos, que iban por buen camino hasta que Trump las interrumpió unilateralmente. Por ahora, no hay perspectivas de reanudar conversaciones.

Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones que uno de sus principales motivos para haber lanzado su ofensiva (conjuntamente con Israel) contra Irán era el riesgo a que el régimen ayatolá pudiera desarrollar un arma nuclear. Una posibilidad inexistente según el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien ha asegurado que todo su uranio enriquecido lleva "sepultado bajo los escombros" desde el pasado junio, cuando Estados Unidos lanzó un ataque contra sus instalaciones.

Así lo ha aseverado el funcionario iraní en una entrevista a la cadena estadounidense 'NBC': "Sí, están ahí, bajo los escombros. Nuestras instalaciones nucleares fueron atacadas y todo quedó sepultado".

El ministro de Exteriores ha explicado que "existe la posibilidad" de recuperar el uranio, pero que si se acaba adoptando esta decisión será "bajo la supervisión de la agencia", en referencia a la agencia nuclear de las Naciones Unidas.

Araqchi, además, ha reiterado que la cantidad de uranio en cuestión es de 440 kilos, la misma que declaró y verificó el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA): "Aquí no tenemos secretos. La agencia ha declarado en muchos de sus informes que esta es la cantidad exacta que hemos enriquecido".

También ha lamentado que las negociaciones nucleares con Estados Unidos, que según él iban por "buen camino", se rompieran "unilateralmente" por Donald Trump, quien decidió ejecutar una ofensiva militar contra el régimen ayatolá.

"Nosotros ofrecimos que estábamos dispuestos a diluir ese material enriquecido, o reducir su concentración, como se diga, a un porcentaje menor. Era una gran oferta, una gran concesión para demostrar que Irán nunca ha querido armas nucleares y nunca las querría", ha explicado Araqchi.

El conflicto ha tirado por tierra, por ahora, toda posibilidad de regresar a las conversaciones. "Bueno, ahora mismo no hay nada sobre la mesa. Todo depende del futuro. Si en algún momento decidimos entablar negociaciones con Estados Unidos u otros interlocutores, entonces podremos decidir qué propuestas presentar. Por el momento, no hay nada concreto", ha concluido.

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