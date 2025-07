Irán advierte de que el alto el fuego con Israel es "frágil": "Tienen muy malos antecedentes"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha calificado de "frágil" el alto el fuego con Israel, atribuyendo esta fragilidad a la falta de fiabilidad del régimen israelí, del que consideran que tiene "muy malos antecedentes". A pesar de esta percepción, Araqchi ha destacado la cautela de Irán y su preparación ante un posible rompimiento del acuerdo, aunque reitera que no desean la guerra. Araqchi también ha defendido el derecho de Irán a la defensa propia tras lo que considera una "agresión no provocada" de Israel. Además, Irán está dispuesto a retomar las negociaciones sobre su programa nuclear si hay un "compromiso auténtico", recordando que fue Estados Unidos quien se retiró del acuerdo de 2015 y que ahora debe renunciar a la opción militar y ofrecer una "reparación" por los ataques.

Así lo ha aseverado ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una entrevista con la televisión china CGTN. En la misma, ha explicado esa fragilidad del acuerdo: "El alto el fuego evidentemente es frágil. El motivo es obvio. Creo que el régimen israelí no hace ningún alto el fuego y tiene muy malos antecedentes".

Pese a ello, el ministro de Exteriores iraní ha remarcado que tienen "mucha cautela" y que están "totalmente preparados si se rompe el alto el fuego": "Pero ese no es nuestro deseo. No era nuestro deseo desde el principio. No queríamos esta guerra, pero estamos preparados. No queremos que siga esta guerra, pero estamos totalmente preparados".

De hecho, Araqchi ha insistido en que fue "un acto de agresión de Israel contra Irán", una "agresión no provocada", por lo que ha defendido su "derecho a la defensa propia". "Defendimos nuestro país, lo defendimos con mucha valentía", ha recalcado.

Pese a todo, Irán está dispuesta a retomar las negociaciones sobre su programa nuclear "siempre que haya un compromiso auténtico" y ha insistido en el carácter "100% pacífico" del mismo. Araqchi ha recordado que fue Estados Unidos quien se retiró del acuerdo nuclear cerrado en 2015 y ha indicado que para retomar las negociaciones, Estados Unidos debe "renunciar a la opción militar" y entreguen una "reparación" por los ataques.