El infinito amor propio de Trump: críticas, canciones, tuits y fotos de sí mismo como una suerte de dios

El contexto El presidente estadounidense hace uso de sus redes sociales para promocionarse a sí mismo sin fin. En las últimas horas no dudaba en publicar un retrato suyo con una sola frase: "Lo mejor está por venir".

Donald Trump se muestra como un ferviente admirador de sí mismo, llevando la autopromoción a niveles extremos. A pesar de las tensiones internacionales, como la tregua en Irán y las implicaciones económicas del estrecho de Ormuz, su enfoque sigue centrado en su propia imagen. Recientemente, compartió un retrato suyo con el mensaje "Lo mejor está por venir", sin importarle la opinión pública o la caída de apoyo entre sus votantes. Trump se compara con figuras icónicas como Frank Sinatra y Elvis Presley, usando su música para justificar sus acciones. Además, ha dirigido críticas a Joe Biden y España, mostrando una actitud desafiante y despectiva.

Donald Trump se adora. El presidente de Estados Unidos se ha pasado el juego en cuanto a la autopromoción se refiere. Porque se siente dios y, como tal, incluso ha llegado a repartir estampitas con su cara. Con la tregua en Irán pendiendo de un hilo y el estrecho de Ormuz como un arma de guerra que está llevando a las economías mundiales al límite, la adoración por su propia persona no tiene fin.

En las últimas horas no dudaba en publicar un retrato suyo con una sola frase: "Lo mejor está por venir". Da igual lo que piense el mundo o si el apoyo de sus propios votantes están cayendo en picado. Poco le importa la consecuencias de sus actos que, pese a parecer aleatorios, han sido más que pensados. Trump se cree dios y así actúa.

Todo está bien y hacer las cosas a su manera es lo ideal para solucionar los problemas. Una manera que ya cantó Frank Sinatra en su 'My way' y que el republicano ha utilizado para justificar sus decisiones en los últimos días. Tampoco ha dudado en compartir al gran Elvis y su tema 'Burning love' en todo un alarde de amor propio y ostentación de la que le gusta rodearse.

Porque Trump es el mejor y está claro cuando lanza sus críticas a otros, como Joe Biden, al que ha martirizado por su edad y decisiones en los últimos años. Sus actitudes de matón de instituto no tiene límite, hasta el punto de que España y Pedro Sánchez se han convertido en el obejtivo de todos sus insultos. Ya lo decía este sábado, "España da pena" por sus cifras económicos. Todo por su última pataleta contra el Gobierno, que celebraba su cumbre progresista en Barcelona.

A cámara lenta, con montajes hechos con Inteligencia Artificial o simplemente con el uso del insulto de toda la vida, Trump, desatado contra todos, se cree poco más que dios.

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