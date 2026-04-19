Irán habla de "avances", pero mantiene el pulso con EEUU: "Hemos llegado a un entendimiento en algunos temas"

Los detalles El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostiene que pese a estos pequeños progresos, el acuerdo final "continúa lejos" e insiste en que el país liderado por Donald Trump debe "ganarse la confianza" de los iraníes.

El conflicto en Oriente Medio persiste tras casi dos meses de ofensiva. Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, señaló avances en las negociaciones con Estados Unidos, aunque un acuerdo final aún parece lejano, a pocos días de que expire el alto el fuego. Qalibaf destacó desacuerdos sobre el programa nuclear y el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de petróleo. Irán exige reciprocidad y critica el enfoque unilateral de Washington. Además, advierte que restringirá el tránsito en Ormuz si continúa el bloqueo naval. Desde la Casa Blanca, Donald Trump rechazó presiones y amenazó con reanudar bombardeos si no se alcanza un acuerdo de paz.

El conflicto en Oriente Medio sigue su curso tras casi dos meses de ofensiva. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las negociaciones con Estados Unidosregistran "avances", aunque advirtió que un acuerdo final "continúa lejos", a tres días de que expire el alto el fuego acordado entre las partes.

"Hemos llegado a un entendimiento en algunos temas, pero en otros no, y se han planteado nuevas propuestas. Aún estamos lejos de un acuerdo final", declaró Qalibaf en una entrevista con la televisión estatal a última hora del sábado.

El dirigente iraní, que encabezó la delegación de su país en las conversaciones celebradas el pasado fin de semana en Islamabad, dijo que aún existen desacuerdos entre Teherán y Washington sobre un par de cuestiones, entre ellas el programa nuclear iraní y la situación del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Qalibaf insistió en que Estados Unidos debe "ganarse la confianza" de Irán si quiere avanzar hacia un acuerdo y criticó lo que describió como un enfoque unilateral por parte de Washington en el proceso negociador. "Nuestra política es avanzar paso a paso. No puede ser que nosotros cumplamos nuestros compromisos y ellos no. Si hay un acuerdo, cada paso que demos nosotros debe ser correspondido por un paso de ellos", sostuvo.

En cuanto a la situación en el estrecho de Ormuz, el titular del Parlamento iraní aseveró que el tránsito por ese paso estará restringido por parte de Irán si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval a los puertos iraníes.

"El estrecho de Ormuz es una vía que debe ser utilizada por todos los países y pueblos del mundo. Somos conscientes de ello. No somos como Estados Unidos, que pretende acapararlo todo", dijo Qalibaf, mientras su país mantuvo prácticamente cerrado el paso desde el inicio de la guerra el 28 de febrero hasta el viernes, cuando anunció su reapertura, aunque fue bloqueado de nuevo menos de 24 horas después.

El dirigente iraní subrayó que Teherán no permitirá que Washington "diga que tiene intereses en el estrecho de Ormuz ni que intente intervenir en él", y defendió que su país actúa para garantizar el tránsito conforme a sus propios protocolos.

Desde la Casa Blanca, Donald Trump aseveró anoche que no acepta chantajes por parte de Irán con el cierre de Ormuz e indicó que podría no prorrogar el actual cese el fuego, que terminará el próximo miércoles, si no se alcanza un acuerdo de paz. El presidente estadounidense advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse.

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