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Se ha abierto una investigación

Muere un hombre de 53 años tras una pelea en plena calle en Barcelona

Los detalles Los hechos sucedieron poco antes de las 22:28 horas en la plaza de Meguidó de la ciudad, donde comenzó una pelea en la vía pública con la participación de varias personas por causas que se desconocen.

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Europa Press
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Un hombre de 53 años ha muerto a causa de las heridas sufridas a raíz de una pelea en la vía pública durante la noche de este sábado en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó, han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Los hechos sucedieron poco antes de las 22:28 horas en la plaza de Meguidó de Barcelona, donde comenzó una pelea en la vía pública con la participación de varias personas.

La Policía catalana y la Guàrdia Urbana de Barcelona, que recibieron un aviso sobre lo que estaba ocurriendo, desplazaron varias dotaciones al lugar, donde encontraron a un hombre herido de gravedad.

La víctima fue trasladada por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a un centro hospitalario, donde finalmente murió. El caso, que investiga la División de Investigación Criminal (DIC), está bajo secreto judicial.

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